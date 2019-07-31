Гороскоп на 1 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 1 серпня 2019 року, – у нашій статті. Дізнавайтесь астрологічний прогноз та будьте в курсі того, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Перший день серпня буде насиченим для більшості представників різних знаків Зодіаку. Воно й не дивно, адже нарешті прийшло усвідомлення, що літо доходить до логічного завершення, а це означає, що потрібно негайно планувати відпустку. Дізнайтесь, що ж зорі прогнозують вам сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 1 серпня 2019

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У цей день Овни будуть на висоті! Усе, за що б ви не бралися, приноситиме вам лише задоволення та неабиякий успіх. Будьте готовими до того, що у другій половині дня отримаєте приємну звістку, яка однозначно переверне ваш день з ніг на голову. У другій половині дня спробуйте приділити час собі, щоб трішки відпочити та налаштуватися на активні вихідні, які не за горами!

У четвер Тельці зможуть нарешті присвятити собі стільки часу, скільки треба для того, щоб позакривати всі хвости, які зовсім не стосуються роботи. Цілком імовірно, що ви сходите нарешті до перукаря, адже цей візит ви відкладаєте уже не перший тиждень. Не забувайте й про роботу, але спробуйте їй приділити не весь свій час!

Близнюки – справжні молодці. З самого ранку ви будете відчувати себе героями: сусідського кота знімете з яблуні, переведете милу бабусю через дорогу, потішите рідних і близьких своєю присутністю. Головне – не перевиснажитися, адже день буде довгим, а після нього на вас чекає ще один активний робочий будень, який буде не надто простим!

Ракам зорі віщують максимально легкий і насичений на приємні події день. Головне – налаштувати себе на позитив з самого ранку, а також не замислюватися про роботу ані на мить. Пам'ятайте, що цей четвер ви повинні провести так, щоб усі наступні дні видавалися для вас справжнім святом і не виснажували вас випадковими завданнями та обов'язками, які частенько виникають нізвідки.

У цей день Леви зможуть проявити себе з найкращої сторони, якщо, звичайно ж, не заснуть під час поїздки до роботи. Воно й не дивно, адже останнім часом ви надто багато працюєте та не приділяєте собі достатньо часу. Втім, не варто засмучуватися, адже смуга "хардової" роботи скоро завершиться, а їй на заміну прийде довгоочікуваний і приємний релакс, на який ви заслужили!

Діви справжні молодці, і це не дивно, адже сьогодні ви здивуєте не лише своїх близьких і рідних, а й самих себе. Вам не лише вдасться прокинутися з самого ранку (те, що не притаманно), ви зумієте позакривати всі свої хвости, які тягнуться з самого початку літа. Втім, не забувайте, що робити це потрібно дозовано, адже від роботи, як ви знаєте, "дохнуть коні" ;)

Зорі рекомендують сьогодні присвятити час здоров'ю всім Терезам. Запишіться до сімейного лікаря, здайте аналізи. Не лінуйтесь слідкувати за своїм здоров'ям, адже відмінне самопочуття – не завжди означає, що з вами все гаразд. Пам'ятайте, що попереджений – означає озброєний.

Сьогодні Скорпіони зможуть сповна відпочити. Приділіть достатньо часу сну, а також не перенапружуйте себе хатніми обов'язками. Пам'ятайте, що повноцінний сон і відпочинок допоможуть вам підкоряти нові вершини у другій половині дня. Ввечері, до слова, організуйте романтичне побачення своїй другій половинці. Це зовсім не означає, що потрібно приготувати щось смачненьке. Можете просто скористатися послугами доставки ;)

Четвер буде легким і невимушеним для більшості Стрільців. Ви не зауважите, наскільки швидко минув робочий день, а разом із ним зникли всі клопоти, якими вас засипав керівник. Головне – не беріть важкого до голови та до рук. Ну і не забувайте, що можна іноді трішки хитрувати на роботі, але це зовсім не означає, що весь день потрібно провести в Instagram, заздрячи своїм друзям, які відпочивають на морі.

Козероги, вам однозначно потрібно приділити бодай трішки часу роботу, а то складається таке враження, що ви тихцем пішли у відпустку. Відкрийте нарешті свій записник, в якому можна знайти не один десяток "хвостів", і почніть повільно та впевнено йти до єдиної мети – їхнього закриття. Головне – дати старт цьому процесу, решта – справа часу!

Водолії нарешті сповна відпочинуть. Зорі віщують вам зустріч з тією людиною, котрої так бракувало за останні дні. Саме тому спробуйте приділити їй максимум свого часу в цей день. Натомість, будьте обережними зі своїми потаємними бажаннями. Спробуйте зважити всі "За" та "Проти", щоб потім не шкодувати через рішення, прийняті поспіхом!

Зорі віщують легкий і невимушений день для всіх Риб. Не перевтомлюйте себе непотрібними та токсичними думками. Спробуйте сконцентруватися на позитиві та сповна відпочиньте. Ввечері ж можна потішити рідних смачною вечерею, адже це один із проявів любові та турботи. Пам'ятайте про це!

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