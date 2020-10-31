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Гороскоп на 1 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 1 листопада 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні з'явиться бажання приймати безповоротні, радикальні рішення. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!
І ще: Вихідні у листопаді 2020: коли й скільки буде вихідних цього місяця в Україні
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 1 листопада 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні вам, схоже, доведеться забути про особисте життя. Хтось покличе вас на допомогу, і ви цілий день будете сумлінно займатися чужими проблемами.
Телець
Тельці, сьогодні робіть все, що хочете, якщо тільки це не піде на шкоду навколишньому середовищу і не дуже позначиться на сімейному бюджеті. Можливо, навіть дехто з соратників з розумінням поставиться до ваших дій.
Близнюки
Близнюки, сьогодні день принесе вам спокій і впевненість у своєму майбутньому, оскільки у всіх сферах життя буде спостерігатися відносна стабільність і добробут.
Рак
Раки, сьогодні вам необхідно об'єктивно оцінювати власні сили, щоб не допустити серйозних тактичних і стратегічних помилок в життєво важливих справах.
Лев
Леви, сьогодні вам здається, що навколишні не визнають ваших заслуг, тому самі схильні допускати нетактовність в спілкуванні. Вразливість і концентрація на дрібних непорозуміннях навсправжки заважає вам зосередитися на роботі.
Діва
Діви, хороший день для удосконалення виробництва та впровадження нових методик. Бійтеся обману та шахрайства. Ще можливе пошкодження засобів зв'язку. Підвищується ваше ораторське мистецтво, здатність впливати на уми.
Терези
Терези, сьогодні можливе одержання неприємних відомостей, що особливо стосуються ваших родичів або приятелів. А ви у цей день схильні триматися лише своїх ідей та інтересів.
Скорпіон
Скорпіони, у цей день ви схильні уникати роботи. На час ви можете опинитися в фінансовому глухому куті або плутанині. Ваша нерозсудливість, проявлена при збігу великої кількості людей, може погано закінчитися.
Стрілець
Стрільці, сьогодні, як відомо, не спробуєш – не впізнаєш. У цей день це повинно стати вашим девізом. Завдяки вашій великодушності, підтримці прогресивних тенденцій в справах, ви отримуєте підтримку співробітників і компаньйонів, вдячність начальства.
Козеріг
Козероги, хороший період для самоосвіти та підвищення кваліфікації. Ваша участь в суспільно-політичному житті надалі зіграє вам на руку. Приділіть увагу і кошти благодійності, допомагайте нужденним, церкві, і це також повернеться сторицею.
Водолій
Водолії, конфлікти на роботі, так само як і в побуті, роблять день несприятливим для вирішення більшості ділових завдань. Від вашої категоричності та прискіпливості страждають молоді співробітники.
Риби
Риби, ймовірно, виникне необхідність дослідити питання користування спільним капіталом, розподілу прибутку, актуалізуються проблеми оподаткування, боргових зобов'язань, а також аліментів і спадщини.
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