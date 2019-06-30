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Гороскоп на 1 липня 2019: Овни та Водолії нарешті відпочинуть сповна
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 1 липня 2019 року, – у нашій статті. Дізнавайтесь астрологічний прогноз та будьте в курсі того, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Понеділок – один з найгірших, на думку багатьох, день. Втім, деякі знаки Зодіаку саме сьогодні зможуть сповна відпочити, забувши про робочі клопоти. Розповідаємо, що ж віщують зорі для вас у цей день!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 1 липня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Традиційно розпочинаємо з Овнів, котрим сьогодні вдасться практично неможливе – відпочивати на початку робочого тижня. Звичайно ж, це зовсім не означає, що у понеділок вам слід цілісінький день пролежати на ліжечку, переглядаючи серіали, на які завжди бракувало часу. Спробуйте спланувати сьогодні легку та невимушену подорож, яка допоможе трішки змінити атмосферу навколо вас!
Телець
Понеділок буде надзвичайно легким і вдалим дням для Тельців, і це не дивно, адже вони заслужили на те, щоб початок тижня не змушував їх мріяти про вихідні. Сьогодні ви можете без зайвого поспіху перевіряти робочу пошту, гортати стрічку соціальних мереж, аби ознайомитися з місцями, які відвідують ваші друзі. Спробуйте налаштувати себе на релакс, адже попереду на вас чекають насичені робочі будні!
Близнюки
Початок місяця для Близнюків буде насиченим зустрічами та планами. Зорі рекомендують цього дня не спати до полудня, аби встигнути все-все. Повірте, у понеділок вам бракуватиме часу, тому спробуйте використовувати його з розумом. До слова, від соціальних мереж у цей день слід відмовитися, адже вони можуть забрати у вас левову частку часу!
Рак
У Раків сьогодні буде день самовдосконалення. Ви зможете не лише вивчити та дізнатися про щось нове, а й поділитися власним досвідом. Цілком імовірно, що вас будуть запитувати про подорожі та місця, які ви відкрили для себе. Не соромтесь розповідати іншим те, що відбувалося з вами, адже обмін враженнями та цікавими історіями допоможе зблизитися з тими людьми, які, на перший погляд, здавалися надто далекими від вас!
Лев
Леви сьогодні будуть надзвичайно заклопотані. Першу половину дня бажано присвятити власному здоров'ю, а от у другій – викластися по максимуму на роботі. Пам'ятайте, що все, що ви робите – приносить не лише бажаний результат, а й користь. Головне – не опускати рук і прагнути до більшого!
Діва
Дівам зорі віщують легкий понеділок, який дуже швидко дійде до свого логічного завершення. У цей день ви встигнете не лише потеревенити з колегами по роботі про відпустку, а й придбати квиточки та навіть почати пакувати валізу. Головне – визначитися, куди ви хочете відправитися та заздалегідь потурбуватися про переліт і проживання. Не забувайте, що літо не гумове. Вирушайте у мандри!
Терези
Терези у четвер будуть просто нестерпними. Що б до вас не говорили, ви будете сприймати все з певною агресією та відторгненням. Утім, не слід засмучуватися через це. Ви просто шалено хочете відпочити, а друзі та колеги вже так і діймають своїми фотографіями з морів і курортів. Не панікуйте! Якщо вам не вдається вибратися на море – влаштуйте його самостійно. Головне – під час набирання ванни не затопити сусідів знизу ;)
Скорпіон
Скорпіони сьогодні зможуть трішки відпочити та відновити сили. Головна теза вашого понеділка: "Все так не буде". Це означає, що до всього, що б із вами не відбувалося у цей день, потрібно ставитися дещо байдуже. Пам'ятайте, що ситуації, на які ви не можете вплинути, не повинні вас діймати та засмучувати!
Стрілець
Понеділок буде шаленим і продуктивним для Стрільців. Бос так і підкидатиме для вас роботи, а колеги будуть страшенно заважати вам сконцентруватися. Не обурюйтесь і не лінуйтесь у цей день. Все, що ви сьогодні зробите, допоможе вам досягти неабиякого успіху згодом. Не забувайте, що піднятися на вершину – половина справи. Потрібно з неї ще й акуратно зійти ;)
Козеріг
У понеділок Козероги відчують на собі, що таке справжня "запара". Усе почнеться з самісінького ранку, коли ви проспите. Втім, не варто панікувати. Пам'ятайте, що ваш керівник позитивно ставиться до того, що ви іноді можете собі дозволити запізнитися. Головне – не вісім годин висидіти на роботі, а виконати продуктивно завдання, які перед вами стоять!
Водолій
Сьогодні на Водоліїв чекає багато роботи по дому. Цілком імовірно, що всі вони пов'язані з переїздом, яким ви марили не один день. Увімкніть улюблену музику та почніть прибирання в оселі, аби створити ту атмосферу, яка буде надихати на нові звершення та досягнення. Пам'ятайте, що ми – самі творці того, що з нами відбувається!
Риби
Риби у понеділок зможуть потішитися сімейному вечору. Приготуйте для своїх рідних і близьких щось смачненьке та покажіть їм, наскільки сильно ви їх любите. Їхня реакція не змусить на себе довго чекати. До слова, спробуйте сьогодні бути максимально добрими та уважними до тих, хто поруч із вами. Їм цього дуже не вистачає останнім часом!
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