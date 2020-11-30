Гороскоп на 1 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 1 грудня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні мають бути незаплановані витрати. Вдома будуть панувати мир і спокій, настрій і самопочуття будуть на висоті. Справи сьогодні пройдуть на рідкість вдало. А ще вигідно продавати валюту.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 1 грудня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, сьогодні є небезпека потрапити під вплив власних ілюзій і самообману. Саме сьогодні вам, можливо, пощастить розв'язати проблеми особистого життя. Вдало складуться любовні та сімейні відносини.

Тельці, сьогодні у ваших планах – гармонійне спілкування з діловими партнерами. Цей день сприятливий майже для будь-якого виду ділової активності, тож заплануйте ті робочі зустрічі, які давно відкладали. Саме сьогодні вам вдасться налагодити потрібний контакт.

Близнюки, сьогодні відмовтеся від афер, азартних заходів – вони можуть закінчитися неприємностями. А найбільша неприємність – банкрутство. Ваша емоційність може призвести до конфлікту з дітьми або коханими людьми.

Раки, сьогодні бажано повернутися до справ, які ви не встигли завершити в минулому, а також звернути увагу на ті бізнес-проєкти та пропозиції, які раніше здавалися безперспективними. Перш ніж відкинути чиюсь пропозицію про співпрацю, потрібно дуже добре зважити всі за і проти, щоб потім не пошкодувати про втрачені можливості.

Леви, сьогодні у вас не буде ніякої необхідності розкривати свої карти. А якщо ви вирішили зробити це добровільно – почекайте, ще не час. Імпульсивність у цей день може зіграти з вами злий жарт, про що ви потім можете шкодувати.

Діви, сьогодні несприятливий період для розв'язання проблем в партнерських або сімейних взаєминах, а також у стосунках з дітьми. У Вас зростає бажання придушувати партнера, стверджувати свій авторитет, наполягати на своїй думці, що може відбитися вкрай негативно.

Терези, сьогодні неуважність, зловживання алкоголем і розвагами, участь в азартних іграх можуть сприяти збиткам або непорозумінню у справах. Ви не можете правильно оцінити ситуацію, не здатні висувати об'єктивні вимоги до підлеглих, ставити реальні завдання, бачити перспективу в правдивому світлі та приймати адекватні рішення.

Скорпіони, сьогодні для продовження розпочатих справ вам не вистачить дисципліни та реалістичного підходу. Остерігайтеся обману і несумлінної поведінки щодо вас! Надмірна зарозумілість може зіпсувати вам взаємини з керівництвом і співробітниками. Уникайте поїздок, відряджень, – вони не тільки не принесуть бажаних результатів, а й можуть бути просто небезпечними.

Стрільці, сьогодні ви більше схильні до розуміння інтересів і почуттів інших людей. Хороший день для ведення переговорів, обговорення, конференцій, для складання та підписання важливих документів і контрактів. Можливий прибуток в деяких сферах бізнесу. Можливі вдалі короткі ділові поїздки, отримання приємних звісток. Хороші можливості дає світське спілкування в цей день.

Козероги, сьогодні краще утриматися від будь-яких проявів ділової та комерційної активності. Особливо потрібно уникати складання та обговорення планів, розгляду проєктів, відповідальних виступів, брифінгів. Цим ви будете сприяти безладу у своїх справах.

Водолії, сьогоднішній день відзначений сварками з коханими та близькими, зниженням лібідо, нестійким емоційним фоном. Краще провести цей день на самоті. Уникайте надмірних задоволень і захоплення любовними справами. Не виключені сварки та скандали, розставання, розчарування.

Риби, сьогодні спроби розпочати що-небудь нове не увінчаються успіхом. Зустрічі, призначені на сьогодні, скасують з незалежних від вас причин. Все може летіти шкереберть, якщо ви занадто багато очікуєте. Менше контролюйте та віддайтеся потоку.

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