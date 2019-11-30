Гороскоп на 1 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 1 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Дізнайтесь, що ж зорі підготували для вас сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 1 грудня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, вам подобається, коли вас балують смачною їжею або еротичним масажем, або іншими приємними речами. Тож оголосіть сьогоднішній день днем таких насолод!

Тільці, у любові ви постійні та вірні, особливо якщо відчуваєте теплоту й любов партнера. Також ви надзвичайно сприйнятливі до всякої краси. Потіште сьогодні свого внутрішнього естета.

Близнюки, сьогодні у вас постійно народжуватимуться нові ідеї, плани. Вам треба буде кудись їхати, кудись дзвонити, розмовляти з кимось про свої задуми – інакше ви нудьгуватимете й можете впасти в депресію.

Раки, дружба грає для вас величезну роль. Можливо, навіть більшу, ніж любов фізична й романтична. Пам'ятайте, для вашого щастя необхідно, щоб той, з ким ви інтимно близькі був вашим кращим другом та підтримував вас у ваших очікуваннях і цілях ідеального порядку. Водночас вам необхідна велика емоційна свобода і рухливість.

Леви, ви відкриті та щедрі. У вас повно друзів та знайомих, ви процвітаєте і вмієте спілкуватися з людьми, заповзятливі у справах. Порада для вас – не завжди сприймайте життя, як гру.

Діви, сьогодні ви нервові, але у спілкуванні будьте вільні, легкі. Навіть у вічній гонитві за чимось невловимим, ви мусите займатися послідовно й ґрунтовно лише тим, що вас цікавить.

Терези, сьогодні ви охоче ​​пуститеся в різні спекуляції. Втім, для вас це – гра розуму, а не спосіб добування грошей. Адже вас і не вдасться заробити.

Скорпіони, ви звичайний городянин: людина контактна, але застресована. Ваша вічна зайнятість допомагає вам долати важкі моменти в житті, але сильно стомлює навколишніх. Поради на сьогодні – розслабтеся!

Стрільці, у вас рідко псується настрій від перешкод і труднощів. Подолати їх допомагає вам віра в оптимістичне майбутнє. Тож дійте так і надалі.

Козероги, ви волелюбні й завжди готові погуляти. Однак, стикаючись з життєвими проблемами або з емоційним болем, ви часто намагаєтеся підбадьорити тих, кому боляче, дати їм філософську пораду, не звертаючи уваги на почуття, які при цьому порушені у вас.

Водолії, домагаєтеся ви успіху не стільки тому, що у вас прекрасний розум, а й завдяки вмінню сконцентрувати свою увагу і не відволікатися до тих пір, поки робота не завершена повністю. Проявіть свої здібності у співі та малюванні.

Риби, сьогодні ви дуже сексуальні, вам потрібно, щоб любов до вас виявлялася в дотиках, щоб вона приймала фізичні, матеріальні форми. Ви прекрасні в ліжку, уважні до того, щоб коханій людині з вами було зручно і приємно. Проте фізична привабливість того, з ким ви пов'язані романтичними стосунками дуже важлива для вас. Інколи це заважає.

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