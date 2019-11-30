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Гороскоп на 1 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 1 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Дізнайтесь, що ж зорі підготували для вас сьогодні!
І ще: 1 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 1 грудня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, вам подобається, коли вас балують смачною їжею або еротичним масажем, або іншими приємними речами. Тож оголосіть сьогоднішній день днем таких насолод!
Телець
Тільці, у любові ви постійні та вірні, особливо якщо відчуваєте теплоту й любов партнера. Також ви надзвичайно сприйнятливі до всякої краси. Потіште сьогодні свого внутрішнього естета.
Близнюки
Близнюки, сьогодні у вас постійно народжуватимуться нові ідеї, плани. Вам треба буде кудись їхати, кудись дзвонити, розмовляти з кимось про свої задуми – інакше ви нудьгуватимете й можете впасти в депресію.
Рак
Раки, дружба грає для вас величезну роль. Можливо, навіть більшу, ніж любов фізична й романтична. Пам'ятайте, для вашого щастя необхідно, щоб той, з ким ви інтимно близькі був вашим кращим другом та підтримував вас у ваших очікуваннях і цілях ідеального порядку. Водночас вам необхідна велика емоційна свобода і рухливість.
Лев
Леви, ви відкриті та щедрі. У вас повно друзів та знайомих, ви процвітаєте і вмієте спілкуватися з людьми, заповзятливі у справах. Порада для вас – не завжди сприймайте життя, як гру.
Діва
Діви, сьогодні ви нервові, але у спілкуванні будьте вільні, легкі. Навіть у вічній гонитві за чимось невловимим, ви мусите займатися послідовно й ґрунтовно лише тим, що вас цікавить.
Терези
Терези, сьогодні ви охоче пуститеся в різні спекуляції. Втім, для вас це – гра розуму, а не спосіб добування грошей. Адже вас і не вдасться заробити.
Скорпіон
Скорпіони, ви звичайний городянин: людина контактна, але застресована. Ваша вічна зайнятість допомагає вам долати важкі моменти в житті, але сильно стомлює навколишніх. Поради на сьогодні – розслабтеся!
Стрілець
Стрільці, у вас рідко псується настрій від перешкод і труднощів. Подолати їх допомагає вам віра в оптимістичне майбутнє. Тож дійте так і надалі.
Козеріг
Козероги, ви волелюбні й завжди готові погуляти. Однак, стикаючись з життєвими проблемами або з емоційним болем, ви часто намагаєтеся підбадьорити тих, кому боляче, дати їм філософську пораду, не звертаючи уваги на почуття, які при цьому порушені у вас.
Водолій
Водолії, домагаєтеся ви успіху не стільки тому, що у вас прекрасний розум, а й завдяки вмінню сконцентрувати свою увагу і не відволікатися до тих пір, поки робота не завершена повністю. Проявіть свої здібності у співі та малюванні.
Риби
Риби, сьогодні ви дуже сексуальні, вам потрібно, щоб любов до вас виявлялася в дотиках, щоб вона приймала фізичні, матеріальні форми. Ви прекрасні в ліжку, уважні до того, щоб коханій людині з вами було зручно і приємно. Проте фізична привабливість того, з ким ви пов'язані романтичними стосунками дуже важлива для вас. Інколи це заважає.
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