1 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 1 грудня, віряни вшановують пам'ять святих мучеників Платона і Романа, а у світі відзначають день боротьби зі СНІДом. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святих мучеників Платона і Романа, які постраждали за віру в IV столітті.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 1 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Платон, Роман. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день боротьби зі СНІДом

День прокуратури в Україні

День Служби зовнішньої розвідки України

1408 – татарський хан Едигей взяв в облогу Москву.

1783 – Перший політ людини на повітряній кулі, наповненій воднем. Це здійснив у Парижі французький фізик Жак Александр Сезар Шарль. Під час двогодинного польоту в гондолі кулі разом з Шарлем перебував його напарник Робер.

1822 – У Відні відбувся музичний дебют 11-річного Ференца Ліста, майбутнього угорського композитора.

1835 – Побачила світ перша книга казок видатного данського письменника-казкаря Ганса Крістіана Андерсена.

1863 – На 5-му засіданні представників перших футбольних команд Англії прийнято рішення заборонити футболістам бігати полем з м'ячем у руках.

1878 – У Білому Домі (Вашингтон) встановлено перший телефон.

1887 – На сторінках повісті англійського письменника Артура Конан-Дойля "Етюд у багряних тонах" вперше з'явився популярний літературний персонаж – приватний детектив Шерлок Холмс.

1891 – Американець Джеймс Нейсміт вигадав баскетбол.

1903 – З'явився перший вестерн – "The Great Train Robbery".

1905 – повстання саперів у Києві під командуванням Бориса Жаданівського.

1913 – На заводах Форда (США) ввели безперервну складальну лінію (конвеєр), з якого через кожні 2 години 38 хвилин став сходити автомобіль.

1913 – Відкрито метрополітен у Буенос-Айресі (Аргентина).

1918 – Проголошено створення Королівства Сербів, Хорватів і Словенців.

1918 – Приєднанням Трансільванії до Королівства Румунія завершився процес утворення єдиної румунської національної держави.

1921 – Відбувся перший політ дирижаблю, наповненого гелієм (С-7 фірми "Гуд'їр").

1929 – Едвін С. Лоу вигадав гру в бінго.

1956 – Початок Кубинської революції: Фідель Кастро зі своїми прибічниками таємно повернувся з еміграції на Кубу на борті яхти "Ґранма".

1958 – Французьку колонію Убангі-Шарі проголосили Центральноафриканською Республікою.

1981 – На Чорнобильській АЕС став до ладу 3-й енергоблок потужністю 1 млн кВт.

1988 – У Пакистані Беназір Бхутто стала першою жінкою прем'єр-міністром у мусульманській країні.

1988 – Вперше відзначено Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

1989 – Зустріч у Ватикані Папи Івана Павла ІІ з керівником СРСР Михайлом Горбачовим започаткувала офіційну легалізацію Української Греко-Католицької Церкви.

1991 – у Києві відкрито Генеральне консульство Австрійської Республіки.

1994 – Андрій Шевченко у матчі проти дніпропетровського "Дніпра" забив свій перший гол в складі київського "Динамо".

2009 – у Львові запустили Львівський міський рейковий автобус.

2013 – Сутички біля Адміністрації Президента України.

ХТО НАРОДИВСЯ 1 ГРУДНЯ

1083 – Анна Комніна, візантійська принцеса, старша дочка імператора Візантії Олексія I Комніна та Ірини Дукени. Одна з перших жінок-істориків.

1595 – (за однією з гіпотез) Богдан Зіновій Хмельницький, гетьман України.

1710 – Мікеле Марієскі, венеціанський художник XVIII століття.

1716 – Етьєн Моріс Фальконе, французький скульптор XVIII століття.

1717 – Кониський Григорій, український письменник та церковний діяч, єпископ.

1743 – Мартін Клапрот, німецький хімік, першовідкривач хімічних елементів урану та цирконію.

1761 – Тюссо Марі, француженка, що створила знаменитий Музей воскових фігур у Лондоні.

1792 – Лобачевський Микола, російський математик, один із батьків неевклідової геометрії.

1859 – Січинський Юхим, історик, педагог, громадський діяч, православний священник.

1864 – Карстен Борхгревінк, норвезький мореплавець, в 1895 році першим в історії висадився на берег Антарктиди й організував там перше зимування.

1886 – Рекс Стаут, американський письменник, автор детективних романів.

1894 – Головінський Юліан, військовий і політичний діяч, сотник УГА, член УВО і ОУН.

1909 – Кос-Анатольський Анатолій, український композитор.

1913 – Воронько Платон, український поет.

1918 – Майборода Платон, український композитор, автор пісень (“Білі каштани”, “Пісня про рушник”), музики до кінофільмів.

1930 – Федорів Роман Миколайович, український письменник.

1931 – Олійник Юрій, композитор, автор першого концерту для бандури та симфонічного концерту.

1933 – Вульфенсон Джеймс, американський фінансист, глава Світового банку до травня 2005 року.

1935 – Аллен Вуді, американський актор, кінорежисер і сценарист, володар трьох “Оскарів” (за фільми “Любов і смерть”, “Манхеттен”, “Інша жінка”).

1937 – Віке-Фрейберґа Вайра, президент Латвії.

1937 – Андрій Содомора , український письменник, науковець, перекладач із давньогрецької та латинської мов.

, український письменник, науковець, перекладач із давньогрецької та латинської мов. 1946 – О'Саллівен Ґілберт, популярний ірландський поп-співак.

1951 – Пасторіус Джако, джазовий бас-гітарист.

1988 – Лобов Едуард Анатолійович, білоруський політичний діяч, боєць тактичної групи “Білорусь” у війні на сході України.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Яка погода 1 грудня, така і протягом всієї зими протримається.

Побачити ожилого комара чи муху – до відлиги.

Якщо за вікном завірюха, то і на Масляну замете снігом все навколо.

Побачити ворону, яка розгулює по двору, – до потепління.

Місяць на небі в колі – до снігопаду.

Якщо збоку від місяця видно яскраві відблиски, то очікуються холоду.

Сильний вітер за вікном – зима буде вітряної та сніжною.

Якщо на клямці вхідних дверей іржа з'явилася, то буде негода.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

На Русі Роману і Платону молилися про поліпшення добробуту. Також святих просили допомогти пережити зиму, а наступної осені подарувати хороший урожай. Не забудьте про молитву!

Попри те, що сільськогосподарські роботи були вже завершені, у селян турбот вистачало. Не байдикуйте сьогодні!

Щоб вберегтися від нечистої сили та лихого ока, зробіть з дерева оберіг, який захищатиме вас.

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