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1 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 1 грудня, віряни вшановують пам'ять святих мучеників Платона і Романа, а у світі відзначають день боротьби зі СНІДом. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 1 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святих мучеників Платона і Романа, які постраждали за віру в IV столітті.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 1 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Платон, Роман. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день боротьби зі СНІДом
- День прокуратури в Україні
- День Служби зовнішньої розвідки України
- 1408 – татарський хан Едигей взяв в облогу Москву.
- 1783 – Перший політ людини на повітряній кулі, наповненій воднем. Це здійснив у Парижі французький фізик Жак Александр Сезар Шарль. Під час двогодинного польоту в гондолі кулі разом з Шарлем перебував його напарник Робер.
- 1822 – У Відні відбувся музичний дебют 11-річного Ференца Ліста, майбутнього угорського композитора.
- 1835 – Побачила світ перша книга казок видатного данського письменника-казкаря Ганса Крістіана Андерсена.
- 1863 – На 5-му засіданні представників перших футбольних команд Англії прийнято рішення заборонити футболістам бігати полем з м'ячем у руках.
- 1878 – У Білому Домі (Вашингтон) встановлено перший телефон.
- 1887 – На сторінках повісті англійського письменника Артура Конан-Дойля "Етюд у багряних тонах" вперше з'явився популярний літературний персонаж – приватний детектив Шерлок Холмс.
- 1891 – Американець Джеймс Нейсміт вигадав баскетбол.
- 1903 – З'явився перший вестерн – "The Great Train Robbery".
- 1905 – повстання саперів у Києві під командуванням Бориса Жаданівського.
- 1913 – На заводах Форда (США) ввели безперервну складальну лінію (конвеєр), з якого через кожні 2 години 38 хвилин став сходити автомобіль.
- 1913 – Відкрито метрополітен у Буенос-Айресі (Аргентина).
- 1918 – Проголошено створення Королівства Сербів, Хорватів і Словенців.
- 1918 – Приєднанням Трансільванії до Королівства Румунія завершився процес утворення єдиної румунської національної держави.
- 1921 – Відбувся перший політ дирижаблю, наповненого гелієм (С-7 фірми "Гуд'їр").
- 1929 – Едвін С. Лоу вигадав гру в бінго.
- 1956 – Початок Кубинської революції: Фідель Кастро зі своїми прибічниками таємно повернувся з еміграції на Кубу на борті яхти "Ґранма".
- 1958 – Французьку колонію Убангі-Шарі проголосили Центральноафриканською Республікою.
- 1981 – На Чорнобильській АЕС став до ладу 3-й енергоблок потужністю 1 млн кВт.
- 1988 – У Пакистані Беназір Бхутто стала першою жінкою прем'єр-міністром у мусульманській країні.
- 1988 – Вперше відзначено Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
- 1989 – Зустріч у Ватикані Папи Івана Павла ІІ з керівником СРСР Михайлом Горбачовим започаткувала офіційну легалізацію Української Греко-Католицької Церкви.
- 1991 – у Києві відкрито Генеральне консульство Австрійської Республіки.
- 1994 – Андрій Шевченко у матчі проти дніпропетровського "Дніпра" забив свій перший гол в складі київського "Динамо".
- 2009 – у Львові запустили Львівський міський рейковий автобус.
- 2013 – Сутички біля Адміністрації Президента України.
ХТО НАРОДИВСЯ 1 ГРУДНЯ
- 1083 – Анна Комніна, візантійська принцеса, старша дочка імператора Візантії Олексія I Комніна та Ірини Дукени. Одна з перших жінок-істориків.
- 1595 – (за однією з гіпотез) Богдан Зіновій Хмельницький, гетьман України.
- 1710 – Мікеле Марієскі, венеціанський художник XVIII століття.
- 1716 – Етьєн Моріс Фальконе, французький скульптор XVIII століття.
- 1717 – Кониський Григорій, український письменник та церковний діяч, єпископ.
- 1743 – Мартін Клапрот, німецький хімік, першовідкривач хімічних елементів урану та цирконію.
- 1761 – Тюссо Марі, француженка, що створила знаменитий Музей воскових фігур у Лондоні.
- 1792 – Лобачевський Микола, російський математик, один із батьків неевклідової геометрії.
- 1859 – Січинський Юхим, історик, педагог, громадський діяч, православний священник.
- 1864 – Карстен Борхгревінк, норвезький мореплавець, в 1895 році першим в історії висадився на берег Антарктиди й організував там перше зимування.
- 1886 – Рекс Стаут, американський письменник, автор детективних романів.
- 1894 – Головінський Юліан, військовий і політичний діяч, сотник УГА, член УВО і ОУН.
- 1909 – Кос-Анатольський Анатолій, український композитор.
- 1913 – Воронько Платон, український поет.
- 1918 – Майборода Платон, український композитор, автор пісень (“Білі каштани”, “Пісня про рушник”), музики до кінофільмів.
- 1930 – Федорів Роман Миколайович, український письменник.
- 1931 – Олійник Юрій, композитор, автор першого концерту для бандури та симфонічного концерту.
- 1933 – Вульфенсон Джеймс, американський фінансист, глава Світового банку до травня 2005 року.
- 1935 – Аллен Вуді, американський актор, кінорежисер і сценарист, володар трьох “Оскарів” (за фільми “Любов і смерть”, “Манхеттен”, “Інша жінка”).
- 1937 – Віке-Фрейберґа Вайра, президент Латвії.
- 1937 – Андрій Содомора, український письменник, науковець, перекладач із давньогрецької та латинської мов.
- 1946 – О'Саллівен Ґілберт, популярний ірландський поп-співак.
- 1951 – Пасторіус Джако, джазовий бас-гітарист.
- 1988 – Лобов Едуард Анатолійович, білоруський політичний діяч, боєць тактичної групи “Білорусь” у війні на сході України.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Яка погода 1 грудня, така і протягом всієї зими протримається.
- Побачити ожилого комара чи муху – до відлиги.
- Якщо за вікном завірюха, то і на Масляну замете снігом все навколо.
- Побачити ворону, яка розгулює по двору, – до потепління.
- Місяць на небі в колі – до снігопаду.
- Якщо збоку від місяця видно яскраві відблиски, то очікуються холоду.
- Сильний вітер за вікном – зима буде вітряної та сніжною.
- Якщо на клямці вхідних дверей іржа з'явилася, то буде негода.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- На Русі Роману і Платону молилися про поліпшення добробуту. Також святих просили допомогти пережити зиму, а наступної осені подарувати хороший урожай. Не забудьте про молитву!
- Попри те, що сільськогосподарські роботи були вже завершені, у селян турбот вистачало. Не байдикуйте сьогодні!
- Щоб вберегтися від нечистої сили та лихого ока, зробіть з дерева оберіг, який захищатиме вас.
Читайте також: Вихідні на новорічні свята 2020: скільки вихідних буде на Новий рік і Різдво
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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