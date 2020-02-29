Гороскоп на 1 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 1 березня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Терезам потрібно бути менш самовпевненими, а Близнюкам бути обачнішими у робочих справах. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 1 березня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, сьогодні можливий дефіцит матеріальних благ, а компенсуєте ви його прагненням поширити свій незаперечний авторитет на домашніх. Повчальні розмови домашніми не сприймаються, а ви відчуватимете себе нещасним.

Тільці, сьогодні неуважність, нервозність, недовірливість, труднощі в контактах, невдалі поїздки на громадському транспорті роблять цей день несприятливим для бізнесу. Сьогодні відсутні можливості висловити та тим більше впровадити свої ідеї й точку зору, немає взаєморозуміння з колегами та партнерами.

Близнюки, є ризик, що сьогодні ваші партнери порушують дані зобов'язання, службові обов'язки та на громадських засадах заважають один одному. Не шукайте екстравагантних розв'язань проблем.

Раки, сьогодні вам краще відпочити: у справах успіху не чекайте. Не виключено, що вас розчарують дії близьких людей. Зробите все заплановане на сьогодні, розв'яжете спірні питання з сусідами, і ви встигнете підготуватися до приходу гостей. Вечір краще провести в колі близьких по духу людей.

Леви, сьогодні на роботі вам слід бути вкрай обережним і уважним. Ви будете особливо привітні та привабливі. Необхідно обмежити солону, жирну і гостру їжу. У першій половині дня можливі порушення планів.

Діви, сьогодні ваша здатність об'єктивно сприймати дійсність помітно знижена. Не поспішайте приймати рішення, висловлювати свої ідеї або думки. Може бути знижена здатність сприйняття, засвоєння отриманих знань, пам'ять.

Терези, ​​сьогодні самовпевненість, яку ви виражаєте усіма фібрами, та хитрість, яку ви вдало приховуєте, надалі обернеться проти вас. Ви можете отримати на свою адресу наклеп та чималу критику.

Скорпіони, сьогодні вам доведеться зв'язати воєдино масу дрібних подробиць перш, ніж ви почнете хоч що-небудь розуміти в тому, що відбувається. Велика ймовірність стати об'єктом не надто розумного розіграшу, будьте уважнішими.

Стрільці, сьогодні будуть труднощі в інтелектуальних заняттях, затримки в отриманні інформації, а сам процес отримання знань буде неефективний. Поганий день для ділових переговорів, візитів, виступів.

Козероги, сьогодні можуть виникнути труднощі в контактах. Сумбурність, що відбувається навколо вас заважає в діловому житті, при спілкуванні з високопоставленими особами, начальством і офіційними організаціями.

Водолії, сьогодні день навряд чи буде багатий на події. Зайва зарозумілість та імпульсивність можуть стати причиною необачного вчинку. Вечір варто присвятити любові та розвагам.

Риби, звузьте своє коло спілкування до мінімуму, відмовтеся від укладення угод, від підписання важливих паперів, від роботи з документами. Особливо це стосується бухгалтерських звітів. Робота, що вимагає точності та скрупульозності виконання, взагалі виключається.

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