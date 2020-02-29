Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гороскоп на 1 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 39
Актуальний гороскоп на сьогодні, 1 березня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Терезам потрібно бути менш самовпевненими, а Близнюкам бути обачнішими у робочих справах. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: ТЕСТ: Який знак Зодіаку підходить тобі для романтичних стосунків
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 1 березня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні можливий дефіцит матеріальних благ, а компенсуєте ви його прагненням поширити свій незаперечний авторитет на домашніх. Повчальні розмови домашніми не сприймаються, а ви відчуватимете себе нещасним.
Телець
Тільці, сьогодні неуважність, нервозність, недовірливість, труднощі в контактах, невдалі поїздки на громадському транспорті роблять цей день несприятливим для бізнесу. Сьогодні відсутні можливості висловити та тим більше впровадити свої ідеї й точку зору, немає взаєморозуміння з колегами та партнерами.
Близнюки
Близнюки, є ризик, що сьогодні ваші партнери порушують дані зобов'язання, службові обов'язки та на громадських засадах заважають один одному. Не шукайте екстравагантних розв'язань проблем.
Рак
Раки, сьогодні вам краще відпочити: у справах успіху не чекайте. Не виключено, що вас розчарують дії близьких людей. Зробите все заплановане на сьогодні, розв'яжете спірні питання з сусідами, і ви встигнете підготуватися до приходу гостей. Вечір краще провести в колі близьких по духу людей.
Лев
Леви, сьогодні на роботі вам слід бути вкрай обережним і уважним. Ви будете особливо привітні та привабливі. Необхідно обмежити солону, жирну і гостру їжу. У першій половині дня можливі порушення планів.
Діва
Діви, сьогодні ваша здатність об'єктивно сприймати дійсність помітно знижена. Не поспішайте приймати рішення, висловлювати свої ідеї або думки. Може бути знижена здатність сприйняття, засвоєння отриманих знань, пам'ять.
Терези
Терези, сьогодні самовпевненість, яку ви виражаєте усіма фібрами, та хитрість, яку ви вдало приховуєте, надалі обернеться проти вас. Ви можете отримати на свою адресу наклеп та чималу критику.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні вам доведеться зв'язати воєдино масу дрібних подробиць перш, ніж ви почнете хоч що-небудь розуміти в тому, що відбувається. Велика ймовірність стати об'єктом не надто розумного розіграшу, будьте уважнішими.
Стрілець
Стрільці, сьогодні будуть труднощі в інтелектуальних заняттях, затримки в отриманні інформації, а сам процес отримання знань буде неефективний. Поганий день для ділових переговорів, візитів, виступів.
Козеріг
Козероги, сьогодні можуть виникнути труднощі в контактах. Сумбурність, що відбувається навколо вас заважає в діловому житті, при спілкуванні з високопоставленими особами, начальством і офіційними організаціями.
Водолій
Водолії, сьогодні день навряд чи буде багатий на події. Зайва зарозумілість та імпульсивність можуть стати причиною необачного вчинку. Вечір варто присвятити любові та розвагам.
Риби
Риби, звузьте своє коло спілкування до мінімуму, відмовтеся від укладення угод, від підписання важливих паперів, від роботи з документами. Особливо це стосується бухгалтерських звітів. Робота, що вимагає точності та скрупульозності виконання, взагалі виключається.
До теми: ТЕСТ: Вгадай про який знак Зодіаку ця цитата
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
20:50Google розробила алгоритми для пошуку ідеальних гіфок з зірками і персонажами
-
20:24Вчені приготували кекс з "масла" комах
-
20:00Привітання з Прощеною неділею 2020: вірші, проза і картинки на свято
-
19:51Скільки американців перестали купувати пиво Corona через коронавірус
-
19:23Вегетаріанці перевершили м'ясоїдів у сексі: цікаве дослідження
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:00МастерШеф Професіонали 2 сезон – дивіться 1 випуск кулінарного шоу
-
18:50Який вигляд мала Ірма Вітовська у юності: рідкісні фото української акторки
-
18:22Підстакотик: користувачі мережі сміються над новим автомобільним аксесуаром (фотофакт)
-
18:00Гороскоп на 1 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Надя Дорофєєва розбурхала мережу інтимним знімком
-
17:21Люксембург став першою країною з безкоштовним громадським транспортом
-
17:00Картинки з першим днем весни: листівки і відкритки на 1 березня
-
16:50ТОП 5 чоловічих трендів 2010-х, які уже не актуальні у новому десятилітті
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:14Які продукти допомагають позбутись жиру на животі
-
16:00Мишоловка для кота: дата виходу і графік серій нового серіалу
-
15:49Зіанджа кардинально змінила імідж та обрала собі нове ім'я
-
15:21Ці знаки Зодіаку розбагатіють у березні
-
14:50Кінопрем'єри березня 2020: найкрутіші нові фільми, які варто переглянути
-
14:21Падіння великого метеорита зняли в Хорватії: вражаюче відео
-
13:51Кендімен: вийшов трейлер римейку культового фільму жахів
-
13:19Сексуальна Емілі Ратажковскі роздяглась в Instagram
-
12:50Щастя у кожного різне: затишне відео підкорило мережу
-
12:25Нова популярна музика лютого: плейлист свіжих пісень для гарного настрою
-
18:50Який вигляд мала Ірма Вітовська у юності: рідкісні фото української акторки
-
16:50ТОП 5 чоловічих трендів 2010-х, які уже не актуальні у новому десятилітті
-
14:50Кінопрем'єри березня 2020: найкрутіші нові фільми, які варто переглянути
-
12:25Нова популярна музика лютого: плейлист свіжих пісень для гарного настрою
-
10:00Анекдоти про весну: актуальні жарти про потепління та погоду
-
08:33Дієтологи назвали п'ять причин починати ранок з вівсянки
- 28 лютого
-
21:569 категоричних ТАБУ під час сексу: інструкція для чоловіків
-
20:14П'ять ідеальних перекусів перед сном, які прискорять метаболізм
-
18:03Як змінилася всесвітньо відома українська модель Аліна Байкова: фото 18+
-
16:36Притула підбив підсумки відбору на Євробачення 2020: його оцінка фіналістів
-
16:00Найкращі концерти цієї весни, які не можна пропустити
-
14:17Нові серіали березня 2020: що точно варто подивитись у перший місяць весни
-
12:00ТЕСТ: Вгадай популярні українські пісні за описом
-
10:1910 звичних слів, які насправді не є українськими
-
07:15Погода в Україні 28 лютого: сонячно і з мокрим снігом
- 27 лютого
-
21:45БЕНФІКА ▶ ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись вирішальний матч ЛЄ
-
20:13TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року
-
18:00Маленькі актори виросли: як зараз виглядають діти з популярних фільмів
-
16:005 книжкових новинок, які здивують вас небанальним сюжетом
-
14:14Як підготувати смартфон до продажу: покрокова інструкція від успішного продавця
-
10:45ТЕСТ: Вгадай алкогольний коктейль за рецептом
-
07:17Погода в Україні 27 лютого: у яких областях очікується мокрий сніг
- 26 лютого
-
21:237 поширених помилок у стосунках, яких припускають більшість чоловіків
-
19:43Фотографії, що вражають: названі фіналісти World Press Photo 2020
-
18:07Ракамакафо: як зараз виглядає той самий хлопець із кліпу Freestyler
Радіо Максимум › Новини › Лайфстайл ›