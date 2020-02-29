Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

Гороскоп на 1 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

  • 39
Гороскоп на день українською - фото 1
Гороскоп на день українською

Актуальний гороскоп на сьогодні, 1 березня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Терезам потрібно бути менш самовпевненими, а Близнюкам бути обачнішими у робочих справах. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!

І ще: ТЕСТ: Який знак Зодіаку підходить тобі для романтичних стосунків

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 1 березня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 1 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366225
Овни, сьогодні можливий дефіцит матеріальних благ, а компенсуєте ви його прагненням поширити свій незаперечний авторитет на домашніх. Повчальні розмови домашніми не сприймаються, а ви відчуватимете себе нещасним.

Телець

Гороскоп на 1 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366224
Тільці, сьогодні неуважність, нервозність, недовірливість, труднощі в контактах, невдалі поїздки на громадському транспорті роблять цей день несприятливим для бізнесу. Сьогодні відсутні можливості висловити та тим більше впровадити свої ідеї й точку зору, немає взаєморозуміння з колегами та партнерами.

Близнюки

Гороскоп на 1 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366231
Близнюки, є ризик, що сьогодні ваші партнери порушують дані зобов'язання, службові обов'язки та на громадських засадах заважають один одному. Не шукайте екстравагантних розв'язань проблем.

Рак

Гороскоп на 1 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366230
Раки, сьогодні вам краще відпочити: у справах успіху не чекайте. Не виключено, що вас розчарують дії близьких людей. Зробите все заплановане на сьогодні, розв'яжете спірні питання з сусідами, і ви встигнете підготуватися до приходу гостей. Вечір краще провести в колі близьких по духу людей.

Лев

Гороскоп на 1 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366227
Леви, сьогодні на роботі вам слід бути вкрай обережним і уважним. Ви будете особливо привітні та привабливі. Необхідно обмежити солону, жирну і гостру їжу. У першій половині дня можливі порушення планів.

Діва

Гороскоп на 1 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366233
Діви, сьогодні ваша здатність об'єктивно сприймати дійсність помітно знижена. Не поспішайте приймати рішення, висловлювати свої ідеї або думки. Може бути знижена здатність сприйняття, засвоєння отриманих знань, пам'ять.

Терези

Гороскоп на 1 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366232
Терези, ​​сьогодні самовпевненість, яку ви виражаєте усіма фібрами, та хитрість, яку ви вдало приховуєте, надалі обернеться проти вас. Ви можете отримати на свою адресу наклеп та чималу критику.

Скорпіон

Гороскоп на 1 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366228
Скорпіони, сьогодні вам доведеться зв'язати воєдино масу дрібних подробиць перш, ніж ви почнете хоч що-небудь розуміти в тому, що відбувається. Велика ймовірність стати об'єктом не надто розумного розіграшу, будьте уважнішими.

Стрілець

Гороскоп на 1 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366234
Стрільці, сьогодні будуть труднощі в інтелектуальних заняттях, затримки в отриманні інформації, а сам процес отримання знань буде неефективний. Поганий день для ділових переговорів, візитів, виступів.

Козеріг

Гороскоп на 1 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366226
Козероги, сьогодні можуть виникнути труднощі в контактах. Сумбурність, що відбувається навколо вас заважає в діловому житті, при спілкуванні з високопоставленими особами, начальством і офіційними організаціями.

Водолій

Гороскоп на 1 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366223
Водолії, сьогодні день навряд чи буде багатий на події. Зайва зарозумілість та імпульсивність можуть стати причиною необачного вчинку. Вечір варто присвятити любові та розвагам.

Риби

Гороскоп на 1 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366229
Риби, звузьте своє коло спілкування до мінімуму, відмовтеся від укладення угод, від підписання важливих паперів, від роботи з документами. Особливо це стосується бухгалтерських звітів. Робота, що вимагає точності та скрупульозності виконання, взагалі виключається.

До теми: ТЕСТ: Вгадай про який знак Зодіаку ця цитата

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Реакція іноземців на пісню GO-A – Соловей: добірка відеооглядів
  • 25 лютого, 16:10
  • 6490
Як підготувати смартфон до продажу: покрокова інструкція від успішного продавця
  • 27 лютого, 14:14
  • 264
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2131970
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл