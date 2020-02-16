Гороскоп на 17 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 17 лютого 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Гороскоп сьогодні погано підходить для рутинних занять і роботи, що вимагає точності і уваги. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 17 лютого 2020

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Овни, втілити ваші плани у життя насправді досить складно, якщо не докласти чималих зусиль. Тож ви повинні сьогодні зробити вибір: або напружитися й будь-якою ціною досягти бажаного, або знизити свої очікування.

Сьогодні Тельцю необхідно бути делікатнішим з оточуючими, особливо з близькими людьми, хоча зорі гороскопу, на жаль, не будуть його до цього схиляти. Його нетерпимість і вимогливість можуть стати джерелом конфліктів.

У Близнюків понеділок буде сонячним та дуже активним, тому заряджайтесь силами та гарним настроєм. Після всіх справ можна влаштувати собі вечір релаксу: потурбуйтесь про себе, а вже тоді думайте про побажання інших людей.

Сьогодні зорі гороскопу вимагатимуть від Раків уваги і турботи до тих, хто з ними поруч. Можливо, мова йде про роботу, і від Раків знадобиться поділитися своїми знаннями і досвідом. А може бути, допомоги потребуватиме друг, і Ракам доведеться вислухати його і підтримати.

Леви, ви зможете домогтися бажаного тільки в тому випадку, якщо скоректуєте свої цілі в сторону духовного й забудете про власні амбіції. Бувають випадки, коли така поступливість повертається до вас сторицею.

Діви, вашими діями сьогодні управляє енергія вогню, пристрасті, оптимізму та відваги. Можливе спонтанне виявлення почуттів та втілення задумів. Діятиме енергія початкового імпульсу, завдяки якому можливе стає реальним.

Сьогодні фінансові справи Терезів впевнено підуть в гору! Можливо, протягом дня їм надійде цікава пропозиція або хтось із знайомих віддасть борг; може бути, начальство вирішить підвищити їм зарплату або Терезам прийде в голову чудова ідея, як розбагатіти.

Зорі гороскопу радять Скорпіону приділити особливу увагу близьким людям. Навіть якщо у нього багато роботи, варто вирватися з-під гніту справ, щоб побути разом з тими, хто йому дорогий. Можливо, Скорпіон уже давно не розмовляв з близькою людиною, а може, між ними накопичилися взаємні претензії і образи?

Хоч би які рішення Стрілець ні приймав, керуватися при цьому він буде не логікою, а інтуїцією: логіка не дозволить точно зрозуміти, що треба робити, а що ні. А ось голос інтуїції у Стрільця буде особливо гучним. Завдяки йому, вночі він може бачити яскраві сни.

Козероги, зараз ви перебуваєте під впливом емоцій та егоїзму. Ваші наміри можна порівняти з капризом дитини, яка хоче отримати гарну іграшку негайно. Цей період у вашому житті символізують сентиментальність, сприйнятливість та дивовижна успішність.

У життя Водоліїв можуть увірватися події або новини, які здатні багато чого змінити. Мова не обов'язково йде про новини зі знаком плюс чи мінус, це може бути все що завгодно: і подорож, і зустріч, і знайомство, і раптові почуття, і пропозиція про нову роботу.

Сьогодні у відносинах Риб з близькою людиною може виникнути напруженість. Можливо, їм відкриються якісь несподівані факти його біографії або негативні риси. А може бути, Риби сьогодні просто будуть занадто вимогливі до всіх.

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