Гормон кохання може бути корисним не лише для настрою

Експерименти на мишах показали, що гормон любові окситоцин може допомогти зупинити втрату пам'яті при хворобі Альцгеймера.

Одним з основних факторів, що провокують хворобу Альцгеймера, вважається відкладення в мозку бета-амілоїду – токсичної форми природного пептиду. Амілоїдні бляшки можуть порушити роботу клітин головного мозку, що призведе до втрати пам'яті.

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Вчені перевірили, чи може окситоцин знизити негативний ефект від впливу бета-амілоїду на мозок. Вони обробили мозок мишей бета-амілоїдами, щоб підтвердити, що пептид дійсно викликає погіршення здатності нейронів створювати зв'язок один з одним. У цьому випадку порушується синаптична пластичність мозку, погіршується пам'ять і когнітивні здібності.

Вчені також обробили зразки мозку мишей як бета-амілоїдом, так і окситоцином. Як виявилося, гормон любові перешкоджав негативному впливу бета-амілоїду на мозок. На думку фахівців, в майбутньому окситоцин може бути використаний для створення препаратів, що сприяють поліпшенню пам'яті і когнітивних здібностей при хворобі Альцгеймера.

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