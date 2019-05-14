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Горили, яким не сподобався дощ, розвеселили мережу: відео

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Горили під дощем - фото 1
Горили під дощем

Горили, який вирішили оперативно втекти від дощу, стали зірками мережі. Тварини настільки емоційно відреагували на негоду, як і більшість людей.

В одному із найкращих американських зоопарків Рівербенкс на камери зняли горил, які вирішили перечекати негоду не на вулиці. За короткий час ролик побачили понад 8 мільйонів осіб, а все тому, що тваринам не сподобався дощ. Спершу горили з дітьми обережно зайшли до приміщення, тоді дорослі промацали шлях, а наприкінці найбільший ссавець рушив, кумедно перестрибуючи мокрий асфальт.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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