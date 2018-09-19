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Гори та подорожі: захопливі кадри від італійського фотографа

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Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 1
Талановитий фотограф надихає на мандри / Andrea Tura

Талановитий фотограф та авантюрист ділиться знімками з мандрівок, надихаючи гайнути світ за очі!

Знайомтесь, Андреа Тура (Andrea Tura) – 24-річний італійський відеограф та фотограф, який мешкає у Мілані. Однак це зовсім не заважає йому досліджувати світ та знімати на камеру неймовірні пейзажі у своїх пригодах. Особливою атмосфери додає те. що Андреа працює сценографом для фільмів та кліпів, тому знає, які ракурси змушують перехоплювати дух. Зацініть!

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Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 276915
Талановитий фотограф надихає на мандри / Andrea Tura
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 276914
Талановитий фотограф надихає на мандри / Andrea Tura
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 276913
Талановитий фотограф надихає на мандри / Andrea Tura
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 276912
Талановитий фотограф надихає на мандри / Andrea Tura
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 276911
Талановитий фотограф надихає на мандри / Andrea Tura
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 276910
Талановитий фотограф надихає на мандри / Andrea Tura
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 276909
Талановитий фотограф надихає на мандри / Andrea Tura
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 276908
Талановитий фотограф надихає на мандри / Andrea Tura
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 276907
Талановитий фотограф надихає на мандри / Andrea Tura
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 276906
Талановитий фотограф надихає на мандри / Andrea Tura
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 276905
Талановитий фотограф надихає на мандри / Andrea Tura
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 276904
Талановитий фотограф надихає на мандри / Andrea Tura
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 276903
Талановитий фотограф надихає на мандри / Andrea Tura
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 276902
Талановитий фотограф надихає на мандри / Andrea Tura
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 276901
Талановитий фотограф надихає на мандри / Andrea Tura
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 276900
Талановитий фотограф надихає на мандри / Andrea Tura
Талановитий фотограф надихає на мандри - фото 276899
Талановитий фотограф надихає на мандри / Andrea Tura

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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