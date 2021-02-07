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Горе-водій втратив колеса, тікаючи від поліції: відео найтривалішої в історії США погоні

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Горе-водій втратив колеса, тікаючи від поліції: відео найтривалішої в історії США погоні - фото 1

У Південній Кароліні відбулося чергове ефектне переслідування, яке перегукується зі сценами з бойовиків.

Поліція близько шести годин переслідувала озброєного злочинця по автострадах. Він то прискорювався до 140 км/год, то навпаки знижував швидкість майже до 20 км/год, збираючи за собою цілі колони машин. Іноді чоловік навіть зупинявся, чекаючи, коли його наздоженуть екіпажі поліції, а потім знову продовжував рух. При цьому ніяких силових спроб затримання правоохоронці не робили, тому що не знали, скільки у порушника зброї.

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На четвертій годині погоні злочинець втратив переднє ліве колесо, але навіть це не зупинило його. Ще майже дві години він намагався втекти від поліції, але марно, оскільки швидкість була неймовірно низькою. Фінальним акордом стало тріснуте заднє колесо. Тільки після цього чоловік зупинив машину і вийшов з неї з піднятими руками. Його заарештували, але при огляді в машині не знайшли ніякої зброї, через яку й почалося переслідування. Хоча в поліції розглядають версію, що зловмисник міг її викинути під час погоні. Правда, довести це поки не вдалося.

Ця погоня стала найтривалішою за часом і найповільнішою по швидкості за всю історію поліції США. Деякі екіпажі навіть змушені були на час припинити погоню, щоб поповнити запаси палива. Вертольоту також довелося приземлитися для дозаправки.

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Джерело: youtube
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