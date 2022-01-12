Горе-водій розтрощив чотири розкішні авто у приватному гаражі: відео з камер спостереження

Хто б не хотів мати свій гараж, наповнений дорогими рідкісними автомобілями? Але однієї миті щось може піти не так. Як-от на цей раз, коли водій просто не впорався з керуванням, а наслідки плачевні.

З кадрів, які зявилися на Reddit, видно, як у гараж раптово заїхав Hyundai Sonata, пошкодивши відразу три Aston Martin та один Jaguar. Є відео з камер спостереження, яким вдалося зафіксувати подію.

І ще: Лосиний тест у реальних умовах: дивіться, як Tesla уникла зіткнення з Honda CR-V

Окрім трьох Aston Martin (це моделі DBS, DB4 та DB2/4 mk I) досить серйозні пошкодження отримав Jaguar XKE першої серії. Звичайно, відремонтувати автомобілі цілком реально, але сума має бути досить великою.

Тож наявність власної автомобільної колекції – це, звісно, круто. Але не забувайте про той головний біль, який вона може вам принести. Ніхто не застрахований від подібних випадків.

Дивіться також: 1000-сильний спорткар Nissan витягнув величезну фуру зі снігового полону: епічне відео