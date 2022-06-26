Горе-водій розбив новенький Chevrolet Corvette Stingray 2023 у день покупки: епічні фото

Не так давно Chevrolet почав випускати свій середньомоторний спорткар Stingray 2023 модельного року. І одну з таких машин уже встигли розтрощити.

Як пише Everyeye Auto, житель штату Техас придбав Chevrolet Stingray 2023, але так і не встиг потішитися машиною. Річ у тому, що горе-водій розбив новеньке авто просто у день покупки.

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Їдучи звивистою дорогою в районі гори Боннелл, чоловік не впорався з керуванням і злетів у кювет. Від сили удару об скелю спорткар отримав серйозні ушкодження. Повністю оцінити масштаб збитків за опублікованими знімками складно.

Однак з кадрів видно, що в машини частково відірвано бампер і переднє колесо з боку водія, пошкоджено гальма та підвіску. Також постраждало ліве крило і є тріщини на бічній частині кузова. У салоні спрацювали передні подушки безпеки. На відновлення спорткара доведеться викласти кругленьку суму.

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