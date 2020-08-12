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Гопак у Лондоні: як Усик 8 років тому став олімпійським чемпіоном

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Усик - фото 1
Усик / instagram

Вісім років тому український боксер і колишній абсолютний чемпіон Олександр Усик забрав олімпійське золото в Лондоні. Українець у фінальній сутичці переміг італійця Клементе Руссо.

Руссо гідно почав поєдинок і відразу пішов у наступ. Головним козирем українця в цій зустрічі стали його вражаючі контратаки. У підсумку Усик переміг у 3-хвилинці з рахунком 3:1.

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Другий період дався Олександру дуже важко. Боксери по черзі брали ініціативу в свої руки. Доказом цього був фінальний рахунок другого періоду – 8:8.

В останньому раунді Усик у підсумку переміг у протистоянні з рахунком 14:11 і став олімпійським чемпіоном. Після перемоги український боксер станцював традиційний гопак. Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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