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Google зупинила роботу музичного сервісу Play Music

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Google остаточно закрила Play Music - фото 1
Google остаточно закрила Play Music

Ще два роки тому, у травні 2018, ми дізналися, що Google Play Music незабаром закриють. Тоді й стало відомо, що на зміну йому прийде YouTube Music. І от тепер Google Play Music остаточно припинив свою роботу.

У серпні Google попередила, що Play Music повністю припинить роботу в жовтні, не уточнивши дату "страти". І ось зараз це сталося – Google припинила роботу додатка GPM на Android і веб-клієнта сервісу, вбивши останній цвях у кришку труни музичного сервісу. Одним із перших на це звернув увагу Android Police.

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При спробі запуску додатка GPM на Android або веб-версії сервісу, на екрані пристрою з'являється повідомлення про те, що сервіс більше недоступний. Тобто, 22 жовтня можна вважати фактичною датою "смерті" Google Play Music, запущеного у 2011 році. Тож іще один проєкт поповнив кладовище цифрових продуктів пошукового гіганта.

Google зупинила роботу музичного сервісу Play Music - фото 431498

До 2021 року Google зберігатиме плейлисти, покупки, завантаження і лайки. До цього часу збережеться можливість перенести всі дані в YouTube Music. Потім бібліотеки будуть недоступні. Тепер, коли Google Play Music більше недоступний, користувачі можуть продовжувати завантажувати будь-які треки, придбані всюди, на YouTube Music.

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