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Google змінила дизайн магазина додатків
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Компанія Google випустила оновлену версію Google Play. Ключових змін зазнав дизайн офіційного магазину: приведення до концепції Material Design "полегшило" інтерфейс, спростило навігацію й акцентувало увагу на ключових елементах програм при завантаженні.
Інтерфейс магазину отримав закруглені іконки та нову панель навігації, яка перемістилася в нижню частину екрану. Шапка додатків "знебарвилася", а зелений відтінок оформлення використовується тільки для вкладок і екранних кнопок. Вкладка "Музика" зникла зі стартової сторінки додатка та доступна як окрема вкладка головного меню.
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Компонування вікон додатка було переглянуте – акцент зроблений на ключових елементах: рейтинг, скріншоти і список змін з останнім оновленням програми. Індикатор установки був замінений кружком навколо значка додатка – він заповнюється в міру просування завантаження.
Новий дизайн Google Play вже доступний при оновленні до версії 15.1.24. У разі некоректного апдейта розробники рекомендують очистити кеш додатка в меню налаштувань смартфона або завантажити актуальну версію apk-файлу вручну. В останньому випадку може виникнути необхідність очищення кешу і перезавантаження пристрою.
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