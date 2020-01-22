Google запустив проєкт по зниженню залежності від смартфона: цікаве рішення

Компанія Google запустила три експериментальних проєкти в рамках кампанії "Цифрове благополуччя»" (Digital Wellbeing). В одному з них фірма запропонувала упакувати смартфон в паперовий конверт. Читайте, чим це допоможе.

Йдеться про програму Envelope. Після скачування вона обмежує можливості телефону виключно номеронабирачем і камерою. Щоб уникнути спокус, компанія пропонує користувачам видрукувати спеціальний паперовий конверт, зібрати його і вкласти всередину смартфон.

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Зараз в додатку є ескіз конверта тільки для Pixel 3a. У ньому враховані вирізи для камери, зарядки і надруковані кнопки для номеронабирача. Клавіші будуть підсвічуватися. Також компанії запустила дві цифрових програми: Activity Bubbles і Screen Stopwatch. Обидва сервіси призначені для відстеження активності користувача.

Activity Bubbles – це "живі" шпалери. Додаток наповнює екран кульками при кожному використанні пристрою. Одне розблокування – одна куля. Розмір кожної з них залежить від часу використання.

Screen Stopwatch – це теж "живі" шпалери, але на відміну від попереднього сервісу, додаток дозволяє відстежувати точну кількість часу, проведеного в пристрої. При кожному розблокуванні смартфона на екрані активується секундомір, що відслідковує час використання.

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