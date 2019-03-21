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Google запустив крутий дудл, у якому кожен може написати музику в стилі Баха

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Дудл про Баха - фото 1
Дудл про Баха

21 березня, у день народження відомого композитора Йогана Себастьяна Баха, пошуковик Google випустив перший інтерактивний дудл, який створений на основі штучного інтелекту. Він дозволяє кожному писати власну музику, спробуйте і ви!

Усі користувачі Google можуть відчути себе композиторами і створити власну мелодію за допомогою штучного інтелекту, який навчався на 306 творах Баха.

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Грати в дудл дуже просто: вам потрібно розставити ноти, встановити темп музики або просто робити все навмання. Потім ШІ обробляє вашу музику і ви слухаєте готовий твір.

Як створити твір у стилі Баха - фото 315870
Як створити твір у стилі Баха

Дослідник штучного інтелекту в Google Анна Хуан каже, що ця технологія далека від ідеальної. Головна складність – дотриматись такого ж балансу простоти і виразності на довгій дистанції, як це робив Себастьян Бах. А ось допомогло те, що композитор належав до епохи бароко – в той час музика писалася за усталеними правилами.

До речі, якщо натиснете справа на підсилювач, то звучання зміниться на синтезатори 80-х. Отриманий твір можна завантажити в форматі MIDI і поділитися з друзями. Пробуйте!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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