Google вводить в Android одну з фішок iOS

Google оголосила, що розробники повинні будуть дотримуватися нових вимог до дизайну іконок додатків. В Android 8.0 Oreo компанія додала підтримку адаптивних іконок, щоб уніфікувати зовнішній вигляд системи, але особливого результату це не дало. Тепер же пошуковий гігант висунув жорсткіші вимоги.

Починаючи з 1 квітня розробники зможуть завантажувати у консоль Google Play іконки додатків, що відповідають новому дизайну.

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З 1 травня Google більше не братиме іконки, які не відповідають новим стандартам. До 24 червня всі іконки, які не було оновлено, будуть автоматично перетворені у застарілі. Це нововведення вводиться з метою забезпечення однаковості в магазині Google Play. Аналогічні вимоги присутні і в App Store від Apple.

Як і раніше, розмір іконок залишиться 512x512 пікселів, але, згідно з новими правилами, прозорий фон буде заборонений. Google Play для Android і Chrome OS буде динамічно застосовувати закруглені кути та тіні до піктограм. Радіус кута складе 20% від розміру іконки.

Ці зміни поки стосуються тільки Android і Chrome OS, тоді як для Wear OS, Android TV та Android Auto розробникам поки не потрібно слідувати єдиному стилю. Більш докладно про нові вимоги з прикладами можна дізнатися на сайті Google.

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