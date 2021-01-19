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Google запустила віртуальні екскурсії пам'ятками Єгипту

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Пам'ятками Єгипту можна мандрувати за допомогою Google - фото 1
Пам'ятками Єгипту можна мандрувати за допомогою Google

На сайті платформи Google Arts & Culture з'явився розділ, присвячений пам'яткам Стародавнього Єгипту. За допомогою нього кожен охочий може відправитися на віртуальну екскурсію знаменитими місцями та дізнатися їх історію в інтерактивній формі.

Сторінка Google створена спільно з ученими з Американського дослідницького центру в Єгипті.

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"За допомогою цього проєкту ми сподіваємося зробити об'єкти, що вивчаються археологією, зрозумілими та цікавими для якомога більшої кількості людей", – цитує видання прес-секретаря Google Arts & Culture.

Google запустила віртуальні екскурсії пам'ятками Єгипту - фото 443864

Текст на сайті написаний англійською, але його можна перекласти українською через вбудований перекладач. Найцікавіше тут – інтерактивні історії. За допомогою них можна вивчити гробницю Менни, мечеть Мамлюк або єврейське кладовище, розглянути піраміди та дізнатися, як єгиптяни готували мертвих до загробного життя.

Також на сайті є що почитати про коптів – християнських нащадків древніх єгиптян. Ось, наприклад, екскурсія по монастирю Святого Антонія – найдавнішого християнського монастиря світу, гід по коптським святим Єгипту і самим коптським християнам Єгипту.

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