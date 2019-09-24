Google запустила сервіс Play Pass з мобільними іграми і додатками за передплатою

Компанія Google запустила Play Pass з мобільними іграми і додатками за передплатою. Користувачі отримають доступ до 350 ігор і додатків без реклами і вбудованих покупок.

На відміну від Apple Arcade, Google дозволяє безкоштовно протестувати сервіс тільки впродовж 10 днів, а не місяці. Однак на Play Pass діє пільгова ціна: перший рік підписки обійдеться у 2 долари на місяць, а з 13-го місяця вартість збільшиться до 5 доларів в місяць.

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Google не розробляє ігри та програми для сервісу, а також не робить ставку на ексклюзивність – це ще одна відмінність від Apple Arcade. Доступні додатки на старті роботи нового сервісу вже були в Play Store, проте підписка дозволить не купувати їх окремо чи позбутися від вбудованої реклами. Якщо користувач завантажив додаток з рекламою до підписки, то вона зникне після оплати.

Сервіс планують запускати в різних країнах поступово. Першою стане США – там Play Pass стартує до кінця вересня. Термінів запуску в інших країнах Google не уточнила.

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