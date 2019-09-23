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Google кардинально змінить браузер Chrome

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Google кардинально змінить браузер Chrome - фото 1

Google офіційно оголосила, що браузер Chrome отримає важливі поліпшення управління вкладками, ширші налаштування і розширений адресний рядок. Всі ці корисні зміни з'являться вже цієї осені.

У найближчі тижні всі користувачі Android отримають оновлення Chrome з новою розміткою вкладок у вигляді сітки. Новий інтерфейс повинен полегшувати вибір вкладки, а також пропонує мініатюру попереднього перегляду веб-сайтів. Крім того, користувачі зможуть групувати вкладки, перетягуючи їх одну на одну.

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З великою кількістю вкладок у комп'ютерній версії Chrome тепер теж буде простіше розібратися. Версія для Windows і macOS отримає більш зручне розташування вкладок з поліпшеним попереднім переглядом. При наведенні курсора на вкладку користувачі побачать як URL-адресу сторінки, так і попередній перегляд. Ще одне корисне нововведення – миттєві відповіді, які з'являються в адресному рядку при введенні запиту.

Мобільна і десктопна версії Chrome також отримають поліпшений адресний рядок. Він буде мати функцію автозаповнення, яка адаптується в режимі реального часу, в залежності від того, що користувач набирає в пошуку.

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Джерело: techspot
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