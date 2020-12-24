Google запустила новорічний сайт, на якому можна побачити, де зараз Санта-Клаус

За традицією напередодні святкування Нового року Google запустила спеціальний сайт, на якому можна відслідковувати переміщення Санта-Клауса по всьому світу. Крім того, пошуковий гігант пропонує провести весело час і створити собі новорічний настрій за допомогою численних міні-ігор.

На момент написання новини Санта уже доставив 2,6 мільярда подарунків. На сайті "Радар Санта-Клауса" можна відстежувати його актуальне місце перебування і дізнатися, що він робить у конкретну хвилину. З огляду на ситуацію у світі, казковий бородань озброївся захисною маскою.

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Крім перегляду карти з пересуваннями Санти на сайті можна відвідати його казкове село, де представлено майже три десятки різноманітних міні-ігор на святкову тематику. Є різноманітні раннери, вікторини, розмальовки, музичні ігри та багато іншого.

Там же можна взяти участь у тренуванні різних нейромереж Google. Наприклад, одна з них відповідає за розпізнавання написаного від руки тексту і всіляких фігур.

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