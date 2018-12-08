Google припинить підтримку смартфонів на Android Ice Cream Sandwich

Смартфони на базі операційної системи Android 4.x. Ice Cream Sandwich позбулися подальшої підтримки оновлень з боку Google.

Корпорація Google відмовилася від оновлень застарілої ОС, яка була запущена сім років тому на Samsung Galaxy Nexus. Тепер власники гаджетів з цією прошивкою не зможуть оновити Play Store і встановлені додатки. Останньою версією прошивки стала 14.7.99.

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Android Ice Cream Sandwich

У Google відзначили, що на базі застарілої ОС зараз працює всього 1% активних пристроїв Android. Корпорація рекомендує розробникам орієнтуватися на рівень інтерфейсу програмування API 16 і вище. Таким чином відмова від прошивки Ice Cream Sandwich стала наслідком системної роботи по скороченню витрат на підтримку маси різних версій Android.

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