Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019 Ломаченко – Педраса

Google припинить підтримку смартфонів на Android Ice Cream Sandwich

  • 32
Оновлень не буде - фото 1
Оновлень не буде / technobuffalo

Смартфони на базі операційної системи Android 4.x. Ice Cream Sandwich позбулися подальшої підтримки оновлень з боку Google.

Корпорація Google відмовилася від оновлень застарілої ОС, яка була запущена сім років тому на Samsung Galaxy Nexus. Тепер власники гаджетів з цією прошивкою не зможуть оновити Play Store і встановлені додатки. Останньою версією прошивки стала 14.7.99.

І ще: DxOMark назвав найкращий однокамерний смартфон

Android Ice Cream Sandwich - фото 293982
Android Ice Cream Sandwich

У Google відзначили, що на базі застарілої ОС зараз працює всього 1% активних пристроїв Android. Корпорація рекомендує розробникам орієнтуватися на рівень інтерфейсу програмування API 16 і вище. Таким чином відмова від прошивки Ice Cream Sandwich стала наслідком системної роботи по скороченню витрат на підтримку маси різних версій Android.

Читайте також: Ще один: Google закриває черговий сервіс

Джерело: 9to5google
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як прикрашали ялинки 20 років тому: ностальгійні фото
  • 06 грудня, 16:21
  • 669
Колір Нового 2019 року, який буде модний в рік Свині
  • 03 грудня, 14:30
  • 3157
Подарунки на День Святого Миколая 2018 для дітей: найкращі ідеї
  • 03 грудня, 12:10
  • 1330
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Android