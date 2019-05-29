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Google закриває ще один сервіс: всі деталі
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Компанія Google вирішила попрощатись зі своїм ще одним проектом, який існував майже 4 роки. Йдеться про YouTube Gaming, який офіційно закривають.
Google заявила про кінець підтримки сервісу YouTube Gaming. Додатки для смартфонів вже видалено, але сам сервіс закриють вже 30 травня.
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Однак не варто перейматись через відео, адже ігрові ролики можна буде переглядати на основному додатку YouTube. У компанії вирішили не просто "поховати" проект, а з'єднати його зі платформою YouTube. Однак всі відео, які зараз існують на сервісі, зникнуть.
Несподіване рішення від Google має доволі розумне пояснення, адже це дозволить конкурувати компанії зі стрімінговим сервісом Twitch. Платформа отримає більше вигоди без відсутності окремого підрозділу.
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