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Google захистить користувачів Android від SMS-спаму

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Google фільтруватиме повідомлення, аби прибрати спам - фото 1
Google фільтруватиме повідомлення, аби прибрати спам

Користувачам смартфонів нерідко приходять SMS від різних компаній, включаючи роздрібні мережі, банки та всілякі сервіси. Серед них можуть загубитися корисні повідомлення – наприклад, з кодами підтверджень або дійсно цікавими пропозиціями. У Google знайшли рішення, яке врятує від спаму!

Оскільки повідомлення "прилітають" з різних номерів, їх важко фільтрувати, але Google змогла знайти ефективний спосіб сортування "електронного сміття".

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Нова функція Verified SMS для Android Messages дозволяє ідентифікувати відправника по базі даних Google. Якщо повідомлення надійшло від верифікованої компанії, користувач побачить її назву, логотип і значок підтвердження.

Google захистить користувачів Android від SMS-спаму - фото 373989

Google стверджує, що не читає повідомлення – вони перетворюються на код ідентифікації на самому пристрої, потім він порівнюється з реєстром, наданим підтвердженими компаніями.

Пошуковий гігант також анонсував функцію Spam Protection. Вона активується автоматично та попереджає про орієнтовний спам і потенційно небезпечні посилання у повідомленнях. Власник смартфона може самостійно вказати, чи вважати спамом те або інше повідомлення. Якщо є потреба, то цю опцію можна відімкнути.

Google захистить користувачів Android від SMS-спаму - фото 373988

Функція Verified SMS вже доступна в США, Індії, Мексиці, Бразилії, Великобританії, Франції, Філіппінах, Іспанії та Канаді. Spam Protection – тільки у США. Google відзначає, що з часом список регіонів буде розширятися.

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Джерело: androidauthority
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