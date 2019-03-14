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Apple оголосила дату презентації iOS 13

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Нову версію iOS 13 покажуть на початку літа - фото 1
Нову версію iOS 13 покажуть на початку літа

Відразу ж після виходу першої бети Android Q від Google, нагадати про себе вирішила і компанія Apple, оголосивши дату проведення щорічної конференції для розробників WWDC 2019. Як завжди, на заході очікується у першу чергу презентація нових версій iOS, macOS, watchOS і tvOS.

Найочікуванішим анонсом WWDC 2019 є презентація iOS 13.

І ще: З'явилася бета-версія Android Q, яку можуть завантажити всі власники Google Pixel

З чуток, Apple нарешті додасть в мобільну операційну систему підтримку довгоочікуваної темної теми оформлення. Також інсайдери повідомляють, що для iPad буде перероблений домашній екран, а також з'явиться можливість переміщатися між кількома сторінками однієї програми по аналогії з вкладками браузера, що ще більше розширить багатозадачність "яблучних" планшетів.

Головні анонси за традицією пройдуть у перший день WWDC 2019 – 3 червня. Сама конференція триватиме до 7 червня.

Apple оголосила дату презентації iOS 13 - фото 314491

Також нагадаємо, що на 25 березня Apple запланувала ще один захід, під час якого може бути представлений фірмовий стрімінговий відеосервіс, портативний плеєр iPod Touch нового покоління і нові планшетні комп'ютери.

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Джерело: fonearena
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