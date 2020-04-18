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Google випустить власну кредитну картку

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Google може випустити власну кредитку - фото 1
Google може випустити власну кредитку

Рік тому Apple представила власну кредитну карту Card, а недавно аналогічний продукт з'явився у HUAWEI. Не відставати від конкурентів вирішила і Google.

Як повідомляє видання TechCrunch, пошуковий гігант має намір випустити у рамках свого платіжного сервісу Google Pay фізичну карту з розширеними можливостями в порівнянні зі звичайними кредитками.

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Так може виглядати картка від Google:

Google випустить власну кредитну картку - фото 398933

Згадку про кредитну картку виявили у додатку Google Pay. Випускатися вона буде спільно з Visa (не виключається підтримка MasterCard) і банками-партнерами і зможе запропонувати всі можливості платіжного сервісу. Звичайно ж, вона буде підтримувати безконтактну оплату.

Google випустить власну кредитну картку - фото 398931
Google випустить власну кредитну картку - фото 398930
Google випустить власну кредитну картку - фото 398932

На представлених скріншотах видно, що через додаток можна переглядати історію транзакцій, заблокувати карту і замовити нову, переглядати свій баланс, здійснювати перекази, поповнювати рахунок і багато іншого. Важливо також відзначити, що Google Pay Card буде доступна і в вигляді віртуальної карти. Як результат, здійснювати покупки можна за допомогою фізичної карти, смартфона і в інтернеті.

На запит TechCrunch в Google не підтвердили існування такого продукту, але розповіли про співпрацю з банками та кредитними організаціями, а також пообіцяли поділитися додатковими деталями найближчими місяцями.

Ймовірно, спочатку Google Pay Card, як і Apple Card, буде доступна тільки в США. У перспективі компанія може домовитися з банками в інших країнах.

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