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Google випустила оновлення Gboard для iOS

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Чатитися на iOS стало ще легше - фото 1
Чатитися на iOS стало ще легше

Користувачі пристроїв, що працюють на базі операційної системи iOS можуть насолодитися новими можливостями фірмової клавіатури від компанії Google. Тепер у Gboard інтегрований переклад, що дозволяє не перемикатися між програмами під час листування в iMessage.

Функція стала доступною в останній версії Google Gboard – 1.42.0. Для того, щоб увімкнути переклад повідомлень, необхідно натиснути на значок глобуса на клавіатурі, а опісля на кнопку Translate.

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Відразу після цього ви можете обрати мову, на яку хочете перекласти текст, і, коли натиснете кнопку перекладу, він автоматично перекладе текст в iMessage.

Google випустила оновлення Gboard для iOS - фото 314880

Окрім перекладу тексту, Gboard може відправляти GIF, емодзі, наліпки та отримувати доступ до пошуку Google безпосередньо в додатку iMessage. Програма також під'єднується до інших служб Google, таких як YouTube, Google Maps та Google Contacts.

Функція перекладу в Gboard уперше була запущена на смартфонах Android ще у 2017 році.

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Джерело: macdigger
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