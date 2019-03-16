Новий процесор Apple для комп'ютерів виявився потужнішим за Intel Core i9

У мережі вже давно ходять чутки, що Apple має намір використовувати у своїх комп'ютерах ARM-процесори власної розробки, як у мобільних гаджетах. Тепер це підтверджують результати тестування відразу двох невідомих чипів "яблучного" бренду, які не поступаються за потужністю топовим рішенням.

У базі даних GeekBench 4 помічені два процесори Apple з 10 і 12 ядрами, маркування яких відрізняється від такого в мобільних чипах для iPhone і iPad. Чипсети продемонстрували досить вражаючі показники продуктивності.

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10-ядерний чіп з частотою 3,4 ГГц:

7335 балів в одноядерному тесті

20 580 балів в багатоядерному тесті

12-ядерний чип з частотою 3,1 ГГц:

6912 балів в одноядерному тесті

24 240 балів в багатоядерному тесті

Якщо виходити з представлених результатів, нові ARM-процесори Apple перевершують навіть шестиядерний Intel Core i9-8950HK, встановлений у топовому 15-дюймовому MacBook Pro. Останній набирає в GeekBench 4 близько 5348 і 22 621 балів в одноядерному і багатоядерному тестах відповідно. Більш того, інтегрована графічна підсистема цих чипів набирає 58 433 очок, що можна порівняти з показниками дискретної Radeon Pro 560X.

Ймовірно, що Apple вже в цьому році представить комп'ютери на базі ARM-процесорів власної розробки.

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