На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новий процесор Apple для комп'ютерів виявився потужнішим за Intel Core i9
-
- 18
У мережі вже давно ходять чутки, що Apple має намір використовувати у своїх комп'ютерах ARM-процесори власної розробки, як у мобільних гаджетах. Тепер це підтверджують результати тестування відразу двох невідомих чипів "яблучного" бренду, які не поступаються за потужністю топовим рішенням.
У базі даних GeekBench 4 помічені два процесори Apple з 10 і 12 ядрами, маркування яких відрізняється від такого в мобільних чипах для iPhone і iPad. Чипсети продемонстрували досить вражаючі показники продуктивності.
Економимо гроші: 5 вагомих причин НЕ купувати флагманські смартфони
10-ядерний чіп з частотою 3,4 ГГц:
- 7335 балів в одноядерному тесті
- 20 580 балів в багатоядерному тесті
12-ядерний чип з частотою 3,1 ГГц:
- 6912 балів в одноядерному тесті
- 24 240 балів в багатоядерному тесті
Якщо виходити з представлених результатів, нові ARM-процесори Apple перевершують навіть шестиядерний Intel Core i9-8950HK, встановлений у топовому 15-дюймовому MacBook Pro. Останній набирає в GeekBench 4 близько 5348 і 22 621 балів в одноядерному і багатоядерному тестах відповідно. Більш того, інтегрована графічна підсистема цих чипів набирає 58 433 очок, що можна порівняти з показниками дискретної Radeon Pro 560X.
Ймовірно, що Apple вже в цьому році представить комп'ютери на базі ARM-процесорів власної розробки.
Читайте також: Не бійтеся повертати: як захистити свої права під час покупок
-
15:53Дивіться останні фотографії Марса, зроблені ровером Opportunity
-
15:32Коти-садівники, які змусять вас сміятись: епічні фото
-
15:28Біатлон: Україна виграла бронзу чемпіонату світу в жіночій естафеті
-
15:13BMW і Daimler спільно займуться побудовою платформ для електромобілів
-
14:52Найсексуальніша гравець у покер похизувалась апетитною фігурою (18+)
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:33Новий процесор Apple для комп'ютерів виявився потужнішим за Intel Core i9
-
14:18Red Hot Chili Peppers виступили в пустелі: повне відео концерту
-
13:50Рятувальники попередили про негоду в Україні
-
13:17Чому обов'язково їсти страви з грибами: несподіване відкриття
-
12:48Гаряча модель plus-size похизувалась формами у купальнику
-
12:19Нові рок-пісні тижня: плейлист сучасної музики, яка варта уваги
-
11:51Презентація Tesla Model Y: як Ілон Маск здивував своїми кросівками
-
11:25Є два типи людей: відео з крокодилом підкорило мережу
-
З днем народження: найкращі привітання українською мовою
-
10:50Архітектори створили міську ферму посеред Шанхаю: вражаючі фото
-
10:27Названо ідеальний час для сніданку, щоб схуднути
-
09:52Емілі Ратажковскі зваблює мережу у крихітній білизні (18+)
-
09:29Дощі і вітер: прогноз погоди на 16 березня в Україні
-
08:55Гра престолів 8: з'явилося відео, як з акторів роблять білих блукачів
-
08:33Як знизити рівень цукру в крові: прості поради
-
08:14Німці прокачали стареньку Волгу до невпізнання
- 15 березня
-
22:54Пильнуйте за язиком: ці слова дратують кожну жінку під час сексу
-
22:22Науковці вразили заявою про тих, хто читає лише заголовки новин
-
21:58Xiaomi випустила павербенк з USB Type-C та швидкою зарядкою
-
15:28Біатлон: Україна виграла бронзу чемпіонату світу в жіночій естафеті
-
12:19Нові рок-пісні тижня: плейлист сучасної музики, яка варта уваги
-
09:29Дощі і вітер: прогноз погоди на 16 березня в Україні
- 15 березня
-
22:54Пильнуйте за язиком: ці слова дратують кожну жінку під час сексу
-
21:15Ліга сміху 5 сезон 3 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу
-
19:20Зарплата президента на Радіо МАКСИМУМ: перший переможець отримав 28 тисяч гривень
-
17:2110 дурних запитань бармену: все, що тебе цікавило
-
15:00Дружина Зеленського: цікаві факти і фото потенційної першої леді
-
13:14Ліга Чемпіонів: жеребкування визначило пари в 1/4 та 1/2 фіналу
-
12:05ТЕСТ: Чи впізнаєш ти автомобілі з відомих фільмів?
-
09:13Не бійтеся повертати: як захистити свої права під час покупок
-
07:15В Україні збільшать один зі штрафів для водіїв
- 14 березня
-
22:53Як її розкусити: 5 ознак, що у неї силіконові груди
-
20:10Динамо – Челсі: відео голів і огляд матчу Ліги Європи 2019
-
18:435 продуктів, які зникнуть через глобальне потепління
-
16:00Як змінилися актори серіалу Швидка допомога: фото тоді і зараз
-
14:33Динамо – Челсі: коли і де дивитися матч Ліги Європи
-
12:21Якби князі Київської Русі балотувалися на вибори 2019: кумедні меми
-
10:42Ліга чемпіонів: які команди пробилися в 1/4 фіналу турніру
-
09:21Як не захворіти весною: лайфхаки
-
07:13Яку погоду очікувати в Україні 14 березня
- 13 березня
-
22:51З'явився рейтинг найкомфортніших міст світу
-
21:43Масштабний збій у Facebook та Instagram: що сталось
-
18:00Музика 70-90 х: яка українська пісня була хітом в рік твого народження
-
15:27Гра престолів 8 сезон: оголошена дата виходу і тривалість усіх серій