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Google виправить головний недолік ширококутних камер смартфонів
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Надширококутні об'єктиви дозволяють захопити в кадр більше об'єктів, але спотворюють краї знімка. Цей побічний ефект не дуже помітно позначається на зовнішньому вигляді фонових об'єктів, але істотно змінює риси обличчя людей, котрі потрапили в кадр.
Виправити ситуацію можна за допомогою програмних фільтрів, але більшість з них "ламають" всю перспективу на фото по лінії ретуші. Інженерам Google вдалося знайти рішення цієї проблеми за допомогою абсолютно нового алгоритму для камери смартфона.
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Дослідницька група Google розробила спеціальний алгоритм з точковим коригуванням перспективи при зйомці на ширококутну мобільну оптику. На відміну від наявних аналогів, це програмне рішення не "нагинає" всю картинку, а впливає тільки на виділену область. Програма самостійно розпізнає обличчя у кадрі і застосовує до них виправлення, зберігаючи прямі лінії фону при зміщенні облич у перспективі.
Роботу алгоритму інженери продемонстрували в формі відеоролика – вони стверджують, що технологія працює досить швидко, щоб бути "інтерактивною". Імовірно, мова йде про коригування зображення "на льоту" під час відеодзвінка або на етапі підготовки до збереження знімка.
Не виключено, що нова функція дебютує у складі прошивки Google Pixel 4, презентація якого очікується у жовтні поточного року.
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