Google випадково опублікувала деталі про Android 11: що зміниться

Попри спроби інсайдерів дізнатися більше інформації про операційну систему Android 11, Google намагається не допускати витоків. Але одна помилка адміністраторів розділу для розробників привела до того, що в мережі з'явився список нововведень, пов'язаних з ОС.

Протягом декількох годин спеціальний розділ офіційного сайту Google для розробників прикрашало запрошення до тестування Android 11 Developer Preview, але потім компанія закрила сторінку, повернувши колишній опис переваг і особливостей Android 10.

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Ймовірно, у Google стався випадковий фальстарт, і пропозицію опублікували занадто рано. Проте інсайдери пов'язали таку ситуацію з тим, що перші бета-версії нової ОС у цьому році будуть доступні значно раніше, ніж у випадку з Android 10.

З особливостей, які були вказані в описі до Android 11, варто звернути увагу на кілька ключових пунктів:

зміна роботи програми після її виходу під нову ОС;

поліпшені засоби захисту користувальницької конфіденційності – їх мають врахувати розробники додатків після виходу Android 11;

нові API, пов'язані з відправкою даних, роботою з медіа, біометрією, NNAPI й іншими функціями.

Окремо варто відзначити наявність пункту, пов'язаного з роботою інтерфейсу нової ОС на смартфонах з гнучкими дисплеями. Google вже створила SDK і емулятор для пристроїв на зразок Samsung Galaxy Fold, а з виходом Android 11 корпорація планує поліпшити підтримку таких гаджетів.

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