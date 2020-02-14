Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

Google випадково опублікувала деталі про Android 11: що зміниться

  • 18
Підхотовка виходу Android 11 іде повним ходом - фото 1
Підхотовка виходу Android 11 іде повним ходом

Попри спроби інсайдерів дізнатися більше інформації про операційну систему Android 11, Google намагається не допускати витоків. Але одна помилка адміністраторів розділу для розробників привела до того, що в мережі з'явився список нововведень, пов'язаних з ОС.

Протягом декількох годин спеціальний розділ офіційного сайту Google для розробників прикрашало запрошення до тестування Android 11 Developer Preview, але потім компанія закрила сторінку, повернувши колишній опис переваг і особливостей Android 10.

Варте уваги: Чи є життя після iPhone: смартфони для тих, хто хоче перейти на Android

Ймовірно, у Google стався випадковий фальстарт, і пропозицію опублікували занадто рано. Проте інсайдери пов'язали таку ситуацію з тим, що перші бета-версії нової ОС у цьому році будуть доступні значно раніше, ніж у випадку з Android 10.

Google випадково опублікувала деталі про Android 11: що зміниться - фото 386033

З особливостей, які були вказані в описі до Android 11, варто звернути увагу на кілька ключових пунктів:

  • зміна роботи програми після її виходу під нову ОС;
  • поліпшені засоби захисту користувальницької конфіденційності – їх мають врахувати розробники додатків після виходу Android 11;
  • нові API, пов'язані з відправкою даних, роботою з медіа, біометрією, NNAPI й іншими функціями.

Окремо варто відзначити наявність пункту, пов'язаного з роботою інтерфейсу нової ОС на смартфонах з гнучкими дисплеями. Google вже створила SDK і емулятор для пристроїв на зразок Samsung Galaxy Fold, а з виходом Android 11 корпорація планує поліпшити підтримку таких гаджетів.

Якщо Android не влаштовує: Який iPhone вибрати у 2020 році: все ще актуальний 8 чи популярний XR

Джерело: 9to5google
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Самостійна подорож до Туреччини: як усе організувати і зекономити
  • Вчора, 16:51
  • 2278
Слухай українське: 162 пісні молодих артистів, які варто додати у плейлист
  • 11 лютого, 18:00
  • 470
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2097050
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Android