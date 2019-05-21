Google видалила ці додатки з Google Play: видаліть і ви

У каталозі Google Play було виявлено понад 200 шкідливих додатків з більш ніж 150 мільйонами завантажень! Дізнайтеся, які додатки варто видалити вже.

За даними експертів, велика частина виявленого ПЗ займалася виключно демонстрацією рекламних оголошень, перегляд яких приносив гроші їх творцям.

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Попри те, що більшість додатків, визнаних Check Point шкідливими, практично невідомі, частина з них мала певну популярність серед користувачів. Вони містили шкідливий компонент під назвою SimBad, який провокував створення бекдора, використовуваного зловмисниками для стеження за користувачами.

Шкідливі програми з Google Play:

Show Heavy Excavator

Real Tractor Farming Simulator

Heavy Mountain Bus Simulator 2018

Hummer taxi limo simulator

Excavator Wrecking Ball Demolition Simulator

Sea Animals Truck Transport Simulator

Google Play Protect

Це вже не перший випадок, коли в Google Play виявляють партію з декількох десятків або навіть сотень шкідливих додатків. Як правило, більшість з них не виконували інших дій, крім фонового перегляду рекламних оголошень.

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