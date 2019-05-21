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Google видалила ці додатки з Google Play: видаліть і ви

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Шкідливі програми з Google Play - фото 1
Шкідливі програми з Google Play / xakep

У каталозі Google Play було виявлено понад 200 шкідливих додатків з більш ніж 150 мільйонами завантажень! Дізнайтеся, які додатки варто видалити вже.

За даними експертів, велика частина виявленого ПЗ займалася виключно демонстрацією рекламних оголошень, перегляд яких приносив гроші їх творцям.

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Попри те, що більшість додатків, визнаних Check Point шкідливими, практично невідомі, частина з них мала певну популярність серед користувачів. Вони містили шкідливий компонент під назвою SimBad, який провокував створення бекдора, використовуваного зловмисниками для стеження за користувачами.

Шкідливі програми з Google Play:

  • Show Heavy Excavator
  • Real Tractor Farming Simulator
  • Heavy Mountain Bus Simulator 2018
  • Hummer taxi limo simulator
  • Excavator Wrecking Ball Demolition Simulator
  • Sea Animals Truck Transport Simulator
  • Google Play Protect

Це вже не перший випадок, коли в Google Play виявляють партію з декількох десятків або навіть сотень шкідливих додатків. Як правило, більшість з них не виконували інших дій, крім фонового перегляду рекламних оголошень.

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Джерело: xda-developers
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