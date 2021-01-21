Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Google удосконалить режим багатозадачності в Android 12

  • 11
В Android 12 з'явиться оновлений режим багатозадачності - фото 1
В Android 12 з'явиться оновлений режим багатозадачності

Меню багатозадачності у мобільній операційній системі Android з'явилося ще кілька років тому. Відтоді Google активно займається його поліпшенням і, за даними інсайдерів, до релізу Android 12 готує серйозне розширення функціональності такого режиму роботи.

Йдеться про плани Google додати можливість перегляду запущених додатків у меню багатозадачності у парі.

Це цікаво: 120-ватну зарядку iQOO 7 перевірили у реальному житті: результат вражає

Таким чином, в Android 12 може з'явитися функція "склеювання" двох додатків, запущених у режимі поділу екрана. За попередньою інформацією, Google планує об'єднати такі додатки в один, виконавши їх поєднання.

Подібне рішення вже реалізовано у фірмовій оболонці Samsung, де воно називається "Пари додатків" і для яких користувачі можуть створювати окремі ярлики, поміщаючи їх на робочий стіл. Чи планує представити щось подібне Google поки не уточнюється.

Google удосконалить режим багатозадачності в Android 12 - фото 444277

З огляду на те, що перша попередня збірка Android 11 Developer Preview була випущена у середині лютого 2020 року, не виключено, що в цьому році Google продовжить традицію і незабаром представить бета-версію нової мобільної ОС.

Читайте також: Samsung Galaxy S21 Ultra та Xiaomi Mi11 пройшли тест автономності флагманів

Джерело: 4pda
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 17 cічня, 15:20
  • 684
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 2325
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2772129
Загрузка...
Новини