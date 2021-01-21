Google удосконалить режим багатозадачності в Android 12

Меню багатозадачності у мобільній операційній системі Android з'явилося ще кілька років тому. Відтоді Google активно займається його поліпшенням і, за даними інсайдерів, до релізу Android 12 готує серйозне розширення функціональності такого режиму роботи.

Йдеться про плани Google додати можливість перегляду запущених додатків у меню багатозадачності у парі.

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Таким чином, в Android 12 може з'явитися функція "склеювання" двох додатків, запущених у режимі поділу екрана. За попередньою інформацією, Google планує об'єднати такі додатки в один, виконавши їх поєднання.

Подібне рішення вже реалізовано у фірмовій оболонці Samsung, де воно називається "Пари додатків" і для яких користувачі можуть створювати окремі ярлики, поміщаючи їх на робочий стіл. Чи планує представити щось подібне Google поки не уточнюється.

З огляду на те, що перша попередня збірка Android 11 Developer Preview була випущена у середині лютого 2020 року, не виключено, що в цьому році Google продовжить традицію і незабаром представить бета-версію нової мобільної ОС.

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