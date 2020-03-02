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Чоловік побудував будинок мрії за відеороликами з YouTube

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Грем Харлі і його будинок - фото 1
Грем Харлі і його будинок / dailymail

Житель Британії Грем Харлі побудував будинок своєї мрії, керуючись тільки навчальними відеороликами в YouTube. IT-фахівець зумів за 10 років придбати необхідні будівельні знання і навички.

Чоловік розповів, що саме завдяки відео він навчився не тільки штукатурити стіни, але і крити дах.

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Харлі сам побудував для себе і своєї сім'ї будинок з п'ятьма спальнями, двома ванними кімнатами, кухнею, їдальнею. Також він вибудував дві господарські будівлі, в яких облаштував спортивний зал і кімнату відпочинку.

Будинок коштував британцеві, приблизно, 140 тисяч фунтів стерлінгів (444,5 тисячі гривень), тоді як ціни на такі будинки стартують у країні від 450 тисяч фунтів стерлінгів (14,3 мільйона гривень).

Чоловік побудував будинок мрії за відеороликами з YouTube - фото 389632

Чоловік побудував будинок мрії за відеороликами з YouTube - фото 389633

Чоловік побудував будинок мрії за відеороликами з YouTube - фото 389634

Чоловік побудував будинок мрії за відеороликами з YouTube - фото 389635

Чоловік побудував будинок мрії за відеороликами з YouTube - фото 389636

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Джерело: dailymail
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