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Google святкує День Матері: новий Дудл на честь свята

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Google святкує День Матері: новий Дудл на честь свята - фото 1

Компанія Google створює анімовані зображення – дудли, які показуються на головній сторінці пошуку протягом 24 годин. Дудли завжди присвячені якимось подіям, святам, персонажам або персоналіям. 12 травня новий дудл від Google нагадує користувачам про День Матері.

Нагадуємо, що цьогоріч в Україні 12 травня відзначають День Матері. У світі це свято припадає на різні дні, проте у другу неділю травня День Матері відзначають у 85 країнах світу.

І ще: Подарунки мамі на День матері: 15 ідей, що подарувати найріднішій

Google святкує День Матері: новий Дудл на честь свята - фото 326991

Google святкує День Матері: новий Дудл на честь свята - фото 326992

Зворушливий дудл про турботливу качку та її каченят зможуть побачити лише в тих країнах, де святкують сьогодні День Матері.

Google святкує День Матері: новий Дудл на честь свята - фото 326993

Також у компанії створили відео "Тим, кому дісталася найважливіша роль у житті". Це присвята усім батькам, адже у деяких країнах сьогодні святкують День батьків. До речі, вони побачать той дудл, що й українці на День Матері.

До теми: Що приготувати на День матері: прості рецепти десертів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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