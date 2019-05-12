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Google святкує День Матері: новий Дудл на честь свята
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Компанія Google створює анімовані зображення – дудли, які показуються на головній сторінці пошуку протягом 24 годин. Дудли завжди присвячені якимось подіям, святам, персонажам або персоналіям. 12 травня новий дудл від Google нагадує користувачам про День Матері.
Нагадуємо, що цьогоріч в Україні 12 травня відзначають День Матері. У світі це свято припадає на різні дні, проте у другу неділю травня День Матері відзначають у 85 країнах світу.
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Зворушливий дудл про турботливу качку та її каченят зможуть побачити лише в тих країнах, де святкують сьогодні День Матері.
Також у компанії створили відео "Тим, кому дісталася найважливіша роль у житті". Це присвята усім батькам, адже у деяких країнах сьогодні святкують День батьків. До речі, вони побачать той дудл, що й українці на День Матері.
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