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Google створив дудл на честь річниці падіння Берлінської стіни
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Пошуковик Google не оминув найважливішу дату для Німеччини, Європи та всього світу. Новий дудл в цю п'ятницю, 9 листопада, присвячений 30-річчю падіння Берлінської стіни, возз'єднання Західної і Східної Німеччини і руйнування символу холодної війни.
Дудл, присвячений річниці падіння Берлінської стіни, був створений художником з Берліна Максом Гутер. Новий дудл Google зображує возз'єднання німців після 28 років поділу.
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Берлінська стіна проіснувала 28 років – з 13 серпня 1961 року по 9 листопада 1989 року. Близько півночі 9 листопада біля стіни поблизу контрольно-пропускного пункту на вулиці Борнхолмер зібрався натовп, кількість якого набагато перевищувала кількість прикордонників. Тоді і прозвучала фраза "Tor auf!" ("Відкривай ворота!"), яка уже стала знаменитою.
Після того, як стіна впала, понад 2 мільйони німців змогли возз'єднатися з родичами по іншу сторону Берліна. Біля колишньої стіни кілька днів тривали народні гуляння з піснями і танцями.
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