Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Динамо СидорЕнки-СидОренки

Google створив дудл на честь річниці падіння Берлінської стіни

  • 7
Берлінська стіна - фото 1
Берлінська стіна / intvua

Пошуковик Google не оминув найважливішу дату для Німеччини, Європи та всього світу. Новий дудл в цю п'ятницю, 9 листопада, присвячений 30-річчю падіння Берлінської стіни, возз'єднання Західної і Східної Німеччини і руйнування символу холодної війни.

Дудл, присвячений річниці падіння Берлінської стіни, був створений художником з Берліна Максом Гутер. Новий дудл Google зображує возз'єднання німців після 28 років поділу.

І ще: YouTube оновив дизайн головної сторінки: що змінилося

Google створив дудл на честь річниці падіння Берлінської стіни - фото 367053

Берлінська стіна проіснувала 28 років – з 13 серпня 1961 року по 9 листопада 1989 року. Близько півночі 9 листопада біля стіни поблизу контрольно-пропускного пункту на вулиці Борнхолмер зібрався натовп, кількість якого набагато перевищувала кількість прикордонників. Тоді і прозвучала фраза "Tor auf!" ("Відкривай ворота!"), яка уже стала знаменитою.

Після того, як стіна впала, понад 2 мільйони німців змогли возз'єднатися з родичами по іншу сторону Берліна. Біля колишньої стіни кілька днів тривали народні гуляння з піснями і танцями.

Читайте також: Компанія Facebook представила новий логотип у кількох кольорах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гроші на вітер: найбільш суперечливі смартфони 2019 року
  • 04 листопада, 12:15
  • 2483
Моделі 90-х: як змінилася польська спокусниця Аня Рубік (18+)
  • 06 листопада, 17:21
  • 2662
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1872089
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології