Google створить кросівки, які вимірюватимуть вагу

Нові технології не перестають дивувати. У боротьбі за покупця створюються несподівані розробки, які спрямовані на спрощення сучасного життя. Якими датчиками будуть оснащені унікальні кросівки від Google, розповідаємо далі.

Проект під назвою "Google Shoes" обіцяє об'єднання комфорту з користю для здоров'я. За задумом авторів-розробників, таке взуття за допомогою спеціальних вбудованих датчиків буде вимірювати і контролювати кілограми свого власника. Взаємодіяти такі розумні кросівки будуть з власником через смартфон. Про зміну ваги в ту чи іншу сторону взуття буде "доповідати" телефону, який, в свою чергу, буде оповіщати власника про намітилися проблеми.

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Кросівки допоможуть стежити за доров'ям

За заявами розробників, їхня програма допомагатиме попереджати ожиріння або виснаження організму, а також пов'язані з коливаннями ваги захворювання. Крім контролю ваги, незвичайні кросівки будуть стежити за фізичною активністю власника.

Таке взуття, як запевняють новатори, допоможе відстежувати і стан літніх людей. Кросівки не тільки можуть відправляти останні дані про вагу і фізичну активність, а й повідомляти про падіння і травми.

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