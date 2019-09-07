Чоловіча мода: головні тренди осені 2019

Під час осіннього сезону 2019 чоловікам варто дійсно постаратися, щоб скласти вдалий образ для роботи, відпочинку або зустрічі з друзями, а не просто вихопити з шафи перші-ліпші речі. У щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ розповідаємо про головні тренди чоловічої моди цієї осені.

Чоловіки, попри стереотипи, стежать за своїм зовнішнім виглядом і стилем. Різноманіття трендового одягу дозволяє кожному визначитися зі своїм особистим іміджем. Щоб спростити тобі завдання цієї осені, ми розкажемо про найголовніші тенденції чоловічої моди сезону осінь-зима 2019-2020.

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Дизайнери закликають робити акцент цього сезону на лаконічність, строгість, класику і зручність.

Класичний стиль

Строгі ділові образи – непорушна база чоловічого гардероба. Сучасні дизайнери пропонують шанс вибрати як вироби чорної, синьої, сірої кольорової палітри, так і з нестандартно насиченою та яскравою, з глянсовою фактурою.

Однак основний модний колір цього сезон – бежевий з усіма його відтінками.

Клітка і смужка

Цей тренд перебуває на піку популярності далеко не перший рік і тільки зміцнює свої позиції. Крім класичних костюмів і брюк дизайнери рекомендують приділити увагу верхньому одягу, светрам і навіть взуттю, виконаним в настільки актуальному принті. Клітка і смужка може бути виконана в таких речах як пальто, піджак, куртка, жилет, джемпер. У такому стилі модно носити й шкарпетки.

Шкіра

Цей матеріал – показник мужності і брутальності. Куртки, косухи, дощовики, тренчі з натуральної шкіряної тканини дозволять втілити в життя образ не тільки впевненого в собі чоловіка, але і захистити від осінньої негоди.

Спорт + класика

Зараз поєднання спортивного стилю з класикою дуже популярне. Всі речі, які так чи інакше стосуються спорту, актуальні – будь то кросівки чи сумка. А якщо вдало комбінувати це з класикою – вийдуть ідеальні повсякденні образи.

Багатошаровість

Куртка поверх тренча, поло – на светр, шорти – на лосини і ще безліч нестандартних композицій стали невід'ємною модною тенденцією сучасності.

Крім цього, водолазки і тонкі светри – це те, що рятує чоловіків, які віддають перевагу діловому образу в холодну пору. Восени і взимку 2019 створюйте багатошарові образи з сорочкою, светром, краваткою, жилеткою, жакетом. Але все більше чоловіків відмовляються від краваток і з задоволенням комбінують водолазку з жакетом. Сьогодні поєднання костюма з водолазкою або штанами, блейзером і є цілком прийнятним для ділового середовища.

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