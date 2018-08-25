Google спільно з ВООЗ розробила новий Google Fit

Оновлений додаток ще більше надихатиме займатися спортом / google

У додатка Google Fit з'явилося оновлення, яка базується на спільних дослідженнях Google, ВООЗ та Американської кардіологічної асоціації (AKA).

В основі оновленого додатка Google Fit – дві прості та зрозумілі фітнес-цілі, розроблені на базі рекомендацій AKA та ВООЗ: хвилини активності та бали кардіотренувань.

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За будь-які рухи користувач буде отримувати додаткові хвилини активності, які мотивують трішки змінити режим дня та зробити його більш здоровим – наприклад, піднятися сходами, а не використовувати ліфт, або піти з друзями на прогулянку замість посиденьок на каві.

Google спільно з ВООЗ розробила новий Google Fit / google

Дії, які пришвидшують серцебиття, надзвичайно корисні для здоров'я. Щоб досягти рекомендованого AKA та ВООЗ рівня фізичної активності, потрібно швидким темпом прогулюватися всього по 30 хвилин 5 разів на тиждень. Це знижує ймовірність виникнення серцево-судинних захворювань, покращує сон і психологічний стан.

Google спільно з ВООЗ розробила новий Google Fit / google

Google спільно з ВООЗ розробила новий Google Fit / google

Якщо ви вже використовуєте Google Fit, то очікуйте на оновлення, разом із яким з'являться ці зміни.

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