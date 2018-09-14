Google розповів, кого найбільше хвилюють зміни клімату

Дослідники з Австралії проаналізували пошукові запити Google, пов'язані з кліматом, зроблені жителями 150 країн.

Як виявилося, найчастіше темою цікавилися жителі острова Фіджі, Соломонових островів і Вануату. Згідно з висновками вчених, на жителів цих острівних держав у Тихому океані зміна клімату має найбільший вплив. З цієї причини люди серйозно стурбовані різними погодними подіями та катастрофами, а також краще знають про загальні тенденції глобальної зміни клімату.

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Далі за цими країнами йде Австралія, жителі якої також демонструють непоганий рівень обізнаності. На останніх місцях – держави Європи, в тому числі Польща, Росія та Швеція.

Найчастіше темою цікавилися жителі острова Фіджі, Соломонових островів і Вануату / Search Engine Land

Учених також цікавила готовність суспільства адаптуватися до зміни клімату. Щоб оцінити це, дослідники взяли вже складений список і згрупували держави в залежності від ступеня обізнаності їх жителів про тенденції глобального клімату, стану економіки та ризику впливу кліматичних змін на країну. Таким чином, Австралія та Соломонові острови тепер опинилися в різних групах, тому що сильно відрізняються одна від одної в плані фінансових ресурсів. Економіка Австралії розвинена, а отже, країна може швидше пристосуватися до зміни клімату, ніж бідні Соломонові острови.

Вчені впевнені, що їх дослідження допоможе владі провести грамотне стратегічне планування з питань глобального клімату. Аналіз пошукових запитів Google вже давав хороші результати при прогнозуванні спалахів грипу (хоч і з перемінним успіхом) і оцінці того, як суспільство може реагувати на екстремальні погодні явища на зразок ураганів.

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