Google пропонує заспівати хіт Dance Monkey, аби допомогти тренувати штучний інтелект

Австралійська співачка Тоні Уотсон (Tones and I) отримала широку популярність завдяки пісні "Dance Monkey". Google пропонує будь-якому користувачеві спробувати свої сили у точності виконання цієї композиції, що дозволить поліпшити здатності ШІ у читанні по губах.

Нова ініціатива Google під назвою LipSync спрямована на поліпшення алгоритму TensorFlow, що дозволяє відстежувати та розпізнавати міміку людини. Для тренування нейромережі пошуковий гігант пропонує кожному охочому заспівати хіт минулого року.

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Після переходу на спеціальний сайт браузер перевірить доступність камери і мікрофона, запросивши до них доступ. Далі потрібно розмістити обличчя у центрі кола, підспівуючи Тоні Уотсон її нехитру пісню. Записане відео без звуку передається на сервери Google, де алгоритм звіряє рух губ зі словами пісні.

Крім поліпшення здатності штучного інтелекту читати по губах, Google планує створити інструменти для людей з вадами мовлення. У цьому випадку мова йде про те, щоб допомогти вести повноцінне життя тим, хто страждає на бічний аміотрофічний склероз.

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