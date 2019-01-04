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Google прокоментувала чутки про зміну термінів підтримки Android One

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Xiaomi Mi A2 Lite працює у рамках Android One - фото 1
Xiaomi Mi A2 Lite працює у рамках Android One

Наприкінці грудня компанія Google без жодних оголошень внесла зміни в опис програми Android One, що стосуються термінів підтримки пристроїв.

Власники смартфонів на "чистому" Android, випущених у рамках цієї ініціативи, були здивовані вчинком пошукового гіганта. У відповідь на численні обурення компанія вирішила прояснити ситуацію.

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Раніше на офіційному сайті програми Android One говорилося про два роки гарантованого оновлення операційної системи. Згодом ця інформація була видалена, а компанія Google не зробила жодних заяв, що й здивувало користувачів. Журналіст видання India Today Tech звернувся до пошукового гіганта за поясненням і отримав відповідь.

Представник Google заявив, що їхня політика щодо оновлення пристроїв у програмі Android One не змінилася, а на видалення інформації з сайту користувачі не повинні звертати увагу.

Ми підтверджуємо, що наша обіцянка надавати апдейти для пристроїв Android One протягом двох років залишається в силі. Вміст нашого веб-сайту ніяк не впливає на умови цієї програми, – зазначив представник Google.

Google прокоментувала чутки про зміну термінів підтримки Android One - фото 299074

Також на сайті Android One йдеться про те, що крім оновлень операційної системи пристрої повинні отримувати щомісячні патчі безпеки протягом щонайменше трьох років з моменту виходу.

Нагадаємо, що у рамках програми Android One випускаються смартфони від різних виробників, що працюють на "голій" версії Android без сторонніх надбудов.

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Джерело: Gizmochina
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