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Google продовжить оновлювати смартфони HUAWEI, але не надовго

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HUAWEI досі має проблеми з владою США - фото 1
HUAWEI досі має проблеми з владою США

Попри гостроту торговельних відносин між Китаєм і США, американська влада планує продовжити дозвіл на ведення бізнесу місцевими компаніями з HUAWEI. Діюча тимчасова ліцензія, видана кілька місяців тому, закінчується вже 18 листопада.

Згідно з останніми даними, в найближчі дні Міністерство торгівлі США оголосить про надання нової тимчасової ліцензії щодо HUAWEI. Таке рішення дозволить американським компаніям надалі співпрацювати з китайською корпорацією. Як повідомляється, нову ліцензію видадуть на шість місяців.

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Таким чином, смартфони HUAWEI, що вийшли до внесення останньої у чорний список США, гарантовано будуть отримувати оновлення та патчі безпеки з боку Google принаймні до травня наступного року. Однак це не стосується пристроїв без сертифікації Google, таких як Mate 30 і Mate 30 Pro: для них підтримка з боку пошукового гіганта закрита доти, поки з HUAWEI не будуть зняті всі санкції.

Ліцензію для HUAWEI можуть продовжити ще на пів року - фото 368538
Ліцензію для HUAWEI можуть продовжити ще на пів року

Китайська корпорація, схоже, вже готова до гіршого розвитку подій. Нещодавно старший віце-президент заявив, що протягом найближчих 6-9 місяців вони мають намір адаптувати операційну систему Harmony для роботи на смартфонах.

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Джерело: androidauthority
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