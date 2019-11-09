Гнучкий смартфон Huawei Mate X за 60 тисяч гривень боїться холоду

Напередодні початку продажів першого складного смартфона Huawei Mate X на сайті компанії з'явилася детальна інформація про експлуатацію пристрою. У ній ми виявили не вельми втішний пункт. Він стосується складання гаджета на холоді.

Згідно з інформацією, яку опублікували на офіційній сторінці Huawei Mate X, телефон не можна згинати при температурі від -5 °C. Це означає, що гнучкий дисплей дуже крихкий і може зламатися при низькій температурі.

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Крім того, компанія просить уникати потрапляння сторонніх предметів, таких як рідина і пил, всередину телефона (включаючи шарнір).

Також користувачам не рекомендується упускати або розбивати смартфон, щоб не порізатися об скло. Huawei закликає не знімати з дисплея спеціальну захисну плівку і не клеїти поверх неї іншу.

Продажі Huawei Mate X 5G стартують 15 листопада. Вартість пристрою складе 16 999 юанів (близько 60 тисяч гривень).

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