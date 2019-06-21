Google припиняє виробництво планшетів

Компанія Google припиняє виробництво власних планшетів. Це підтвердили її співробітники. При цьому корпорація продовжить створювати власні смартфони, ноутбуки, а також комп'ютери 2 в 1.

Восени минулого року був представлений останній планшет компанії Pixel Slate. Крім цього в розробці перебувають два планшети меншого розміру, і на початку цього тижня Google вирішила відмовитися від всієї роботи над цими пристроями і замість цього цілком сконцентруватися на ноутбуках.

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Рішення керівництва компанії не матиме ніякого впливу на телефони Pixel. Вони, як і комп'ютери Pixel – це різні відділи, і обмежувати виробництво цих продуктів корпорація не має наміру.

Google припиняє виробництво планшетів

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