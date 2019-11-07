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Google припинила підтримку деяких смартфонів: перевірте свій
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Власникам смартфонів першої серії Pixel і Pixel XL, випущених у 2016 році, Google приготувала неприємний сюрприз – компанія припиняє підтримку цих моделей.
Google офіційно підтвердила, що смартфони Pixel першого покоління не отримають оновлення за листопад, але фінальне оновлення, яке вийде в грудні 2019 року "містити безліч важливих доповнень" і об'єднує в собі як листопадові, так і майбутні грудневі виправлення.
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Звичайно, не означає, що треба припинити користуватися телефоном. Відмова від підтримки Google не означає, що смартфони будуть відключені від сервісів пошукового гіганта або вони будуть якимось чином обмежені у функціональності. Pixel і Pixel XL просто припинять отримувати свіжі оновлення безпеки і нові версії Android.
Офіційний період підтримки Pixel першого покоління тривав близько трьох років. Такий підхід є дуже щедрим подарунком від Google, бо смартфони від інших виробників перестають випускати оновлення набагато раніше.
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