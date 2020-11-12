Блогер перевірив автономність iPhone 12 Pro Max: вражає чи ні?

Протестувавши камеру нового iPhone 12 Pro Max і порівнявши її з ключовими конкурентами, техноблогер і автор YouTube-каналу Mrwhosetheboss Арун Маін взявся за перевірку автономності найбільшого iPhone.

Для наочності в експерименті також брав участь його попередник iPhone 11 Pro Max і топові моделі інших виробників.

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І хоча iPhone 12 Pro Max збільшився в розмірах і отримав екран більшої діагоналі в порівнянні з торішнім iPhone 11 Pro Max, місткість його акумулятора зменшилася з 3969 до 3687 мАг. При цьому Apple обіцяє однаковий час автономної роботи шляхом використання енергоефективнішого процесора A14 Bionic, виконаного по 5-нм техпроцесу.

Арун Маін взявся перевірити це твердження, а для наочності додав до списку для порівняння Samsung Galaxy Note20 Ultra, HUAWEI Mate40 Pro, Xiaomi Mi10 Ultra і OnePlus 8 Pro. Цікаво, що з усіх них у нового iPhone 12 Pro Max найменший акумулятор.

Задля чистоти експерименту на всіх смартфонах виставили однакові налаштування й однаковий рівень яскравості, для чого блогер використовував спеціальний прилад. Після цього на пристроях запускалися різні програми, ігри, бенчмарки, запис відео й інші звичайні завдання.

На жаль, дива не сталося. Першим вимкнувся iPhone 12 Pro Max, пропрацювавши 7 годин і 16 хвилин. Слідом гонку покинув його попередник, пропрацювавши 7 годин і 42 хвилини. Наступним попросився на зарядку Mate40 Pro з результатом 8 годин і 22 хвилини, а через п'ять хвилин до нього приєднався OnePlus 8 Pro. Xiaomi Mi10 Ultra пропрацював 8 годин і 31 хвилину. Переможцем з цього порівняння вийшов Galaxy Note20 Ultra, який зумів протриматися 8 годин і 41 хвилину – майже на півтори години довше за топовий смартфон Apple.

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