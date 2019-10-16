Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіали

Google позбавила власників нових Pixel ексклюзивних привілеїв

  • 8
Google "закрутила гайки" власникам Pixel 4 та Pixel 4 XL - фото 1
Google "закрутила гайки" власникам Pixel 4 та Pixel 4 XL

Однією з особливостей смартфонів серії Google Pixel протягом тривалого часу була можливість безлімітного завантаження знімків у сервіс Google Photo. Але з виходом четвертого покоління "пікселів" пошуковий гігант несподівано переглянув свою політику.

З релізом Google Pixel першого покоління у жовтні 2016 компанія пообіцяла "безлімітне сховище фото та відео оригінальної якості, завантажених з Pixel" на серверах сервісу Google Photos. Роком пізніше, з виходом Pixel 2 використання сервісу обмежили для нової моделі до кінця 2020 року в формулюванні "безкоштовне безлімітне сховище фото і відео, знятих за допомогою Pixel". Для третьої ревізії смартфона компанія обіцяла "продовжити пропозицію до 31 січня 2022".

Варте уваги: Чому смартфони Google Pixel 4 та Pixel 4 XL – повне розчарування

Після анонсу четвертого покоління фірмових гаджетів політика компанії знову змінилася. Для Pixel 4 і Pixel 4 XL, а також Pixel 3a і Pixel 3a XL, виробник більше не надає можливість безкоштовного необмеженого зберігання фото та відео оригінальної якості. Покупці цих апаратів змушені зберігати знімки в стислому вигляді або вивантажувати їх у Google Drive.

Google позбавила власників нових Pixel ексклюзивних привілеїв - фото 361987

Для Pixel 2 тепер пропонується "безкоштовне безлімітне сховище фото і відео, знятих до кінця 2020 року", а для Pixel 3 – до 1 січня 2022 року. Примітно, що така можливість збереглася для Pixel першого покоління без обмеження щодо строків використання опції.

Читайте також: Графік виходу стабільної версії MIUI 11: які смартфони і коли отримають оновлення

Джерело: slashgear
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
  • 02 жовтня, 14:45
  • 466
ТЕСТ: Яка українська цитата про тебе
  • 15 жовтня, 11:30
  • 411
Активний відпочинок: чому восени варто їхати в Європу
  • 11 жовтня, 19:21
  • 606
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони