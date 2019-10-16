Google позбавила власників нових Pixel ексклюзивних привілеїв

Однією з особливостей смартфонів серії Google Pixel протягом тривалого часу була можливість безлімітного завантаження знімків у сервіс Google Photo. Але з виходом четвертого покоління "пікселів" пошуковий гігант несподівано переглянув свою політику.

З релізом Google Pixel першого покоління у жовтні 2016 компанія пообіцяла "безлімітне сховище фото та відео оригінальної якості, завантажених з Pixel" на серверах сервісу Google Photos. Роком пізніше, з виходом Pixel 2 використання сервісу обмежили для нової моделі до кінця 2020 року в формулюванні "безкоштовне безлімітне сховище фото і відео, знятих за допомогою Pixel". Для третьої ревізії смартфона компанія обіцяла "продовжити пропозицію до 31 січня 2022".

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Після анонсу четвертого покоління фірмових гаджетів політика компанії знову змінилася. Для Pixel 4 і Pixel 4 XL, а також Pixel 3a і Pixel 3a XL, виробник більше не надає можливість безкоштовного необмеженого зберігання фото та відео оригінальної якості. Покупці цих апаратів змушені зберігати знімки в стислому вигляді або вивантажувати їх у Google Drive.

Для Pixel 2 тепер пропонується "безкоштовне безлімітне сховище фото і відео, знятих до кінця 2020 року", а для Pixel 3 – до 1 січня 2022 року. Примітно, що така можливість збереглася для Pixel першого покоління без обмеження щодо строків використання опції.

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